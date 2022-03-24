México acusa a Rusia de presentar resolución tergiversada ante la ONU

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que México se abstuvo de votar en el proyecto de resolución que presentó Rusia debido a que Moscú llevó su propio documento tergiversado y omiso.

“De manera puntual, por lo que respecta al contenido del proyecto, quisiera aclarar que, aunque pareciera que contiene algunos de los elementos del borrador desarrollado originalmente por Francia y México, se trata de una versión editada que tergiversa el sentido de varios de los párrafos”, aseveró el embajador mexicano ante la ONU.

De la Fuente señaló que México trabajó en conjunto con Francia para crear un proyecto de resolución humanitario para apoyar la situación que actualmente vive Ucrania tras la operación militar que inició Rusia, la cual fue desatendida.

Añadió que el proyecto contó con un intercambio franco de posiciones con la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que pudiera contar con el apoyo necesario y ser adoptado.

Desecha el Consejo de Seguridad 🇺🇳 propuesta de Rusia 🇷🇺 alternativa a la presentada por 🇲🇽 y 🇫🇷. 2 votos a favor y 13 abstenciones.



📺: Aquí👇 la votaciónhttps://t.co/rLatpEns0P



📺: Escucha aquí 👇 explicación de voto del Emb. Juan Ramón de la Fuentehttps://t.co/LgodDUpU36 pic.twitter.com/IZ04jESqqy — Misión de México ONU (@MexOnu) March 23, 2022

Sin embargo, la Federación de Rusia presentó un texto alternativo, sin previo aviso, para que fuera votado al día siguiente, por lo que dijo que “este proceder contrasta con la disposición al diálogo con la que hemos conducido el proceso desde su inicio”.

Juan Ramón de la Fuente precisó que si bien la delegación rusa pospuso la votación del texto, y lo ha reagendado en varias ocasiones, el proyecto no tomó en cuenta ninguna de las posiciones presentadas por México y por ningún otro país.

Acusó que el equilibrio en las negociaciones que comenzaba a forjarse quedó excluido en el documento presentado por Rusia y el cual se discute ahora en la ONU.

¿Qué cambios hizo Rusia al documento de México y Francia?

Juan Ramón de la Fuente indicó que el texto presentado por Rusia no tomó en cuenta el artículo 2.4 de la Carta de la ONU sobre la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial, así como la independencia política de los Estados.

Añadió que tampoco hace referencia al cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania, lo que representaban las premisas fundamentales del documento creado entre Francia y México con el objetivo de detener la crisis humanitaria que se vive en Ucrania.

Explicó que el proyecto presentado por Rusia no responde ni a la realidad en el terreno ni a la evolución de las apremiantes necesidades de la población civil.

Finalmente, indicó que México se encuentra en plena disposición al diálogo con todas las delegaciones y en todos los espacios pertinentes de las Naciones Unidas, con el único propósito de asegurar que existan las condiciones en el terreno que permitan que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan, de manera expedita, segura e irrestricta.

“La prioridad para México en este terrible conflicto ha sido y seguirá siendo la acción humanitaria, la protección de civiles y el respeto al derecho internacional humanitario”, concluyó Juan Ramón de la Fuente en su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

