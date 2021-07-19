México vs. Francia: cuándo debuta la selección olímpica en Tokyo 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 arrancan oficialmente este 23 de julio, aunque en el caso de México, algunos representantes iniciarán su participación antes, como es el caso de la selección olímpica dirigida por Jaime Lozano.

Para empezar, es importante recordar que existen 14 horas de diferencia entre los horarios de Tokio y la Ciudad de México, por lo que los partidos del tri olímpico se desarrollarán en la madrugada, al igual que la gran mayoría de las competencias.

El debut de la selección olímpica será el jueves 22 de julio, un día antes de la Ceremonia de Inauguración de Tokyo 2020, siendo una de las pocas disciplinas que tendrán actividades antes del arranque oficial, junto al beisbol y el softbol.

México debutará ante Francia a las 3:00 horas, tiempo del centro de la república. Cabe mencionar que el partido no será sencillo, pues del lado francés estará un conocido del futbol mexicano: André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres, por lo que será un duelo que llama la atención, a pesar del horario en el que se jugará.

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¿Cuándo serán los otros partidos de la selección olímpica?

El siguiente partido será el domingo 25 de julio, ante el anfitrión, Japón. Este partido se jugará a las 6:00 de la mañana, tiempo del centro de México. El último compromiso de fase de grupos será ante Sudáfrica, el miércoles 28 de julio, a las 6:30 de la mañana.

En caso de que México llegue a cuartos de final si lo hace como primer lugar de grupo, jugaría a las 4:00 de la mañana del sábado 31 de julio, mientras que si lo hace como segundo de grupo, jugaría el mismo día a las 6:00 de la mañana.

En caso de que la selección olímpica llegue de nuevo a una final, el partido por el oro sería el sábado 7 de agosto a las 6:30 de la mañana, mientras que el duelo por el tercer lugar sería el viernes 6 a las 6:00 de la mañana.

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