¿A qué hora es el México vs. Alemania hoy? La transmisión en vivo para ver a la Selección Mexicana

Desde hace varias semanas, los aficionados se emocionaron con el anuncio de un nuevo partido de la Selección Mexicana, pues finalmente consiguieron a uno de los mejores equipos del mundo como juego de preparación. Este martes es cuando se disputa el esperado México vs. Alemania y el equipo de Azteca Deportes te llevará la transmisión en vivo.

Luego de la victoria del conjunto azteca ante Ghana 2-0, el combinado del "Jimmy" Lozano buscará confirmar el buen rendimiento y hacerle partido a los teutones, quienes derrotaron a Estados Unidos el pasado sábado por marcador de 3-1, en compromiso que exhibió al cuadro de las "Barras y las Estrellas".

Para que no te pierdas detalle del partido de México vs. Alemania, a continuación te dejamos el horario desde México, el canal de transmisión y streaming online, así como las plataformas para verlo gratis y las posibles alineaciones del partido.

¿Cómo han quedado los últimos partidos de México vs. Alemania?

Los últimos cuatro partidos de la Selección Mexicana contra Alemania son compromisos oficiales y muestran dominio por parte de los europeos; sin embargo, en el pasado reluce el triunfo de los aztecas en el Mundial de Rusia 2018, con aquel gol histórico de Hirving Lozano, además de que en los últimos dos amistosos entre ambos registran dos empates.



Mundial de Rusia 2018 : México 1-0 Alemania

: México 1-0 Alemania Copa Confederaciones 2017: Alemania 4-1 México

Copa Confederaciones 2005: Alemania 4-3 México

Mundial de Francia 1998: Alemania 2-1 México

Amistoso en 1993: México 0-0 Alemania

Amistoso en 1992: Alemania 1-1 México

Mundial de México 1986: México 0-0 Alemania (1-4 en penales)

¿A qué hora juega México hoy vs. Alemania?

El horario del partido entre México y Alemania de este martes 17 de octubre es a las 6 de la tarde, en tiempo de la Ciudad de México. La transmisión comenzará a las 5:45 pm a través de Canal 7, donde podrás disfrutar del partido en vivo y gratis para México.

Este juego de México vs. Alemania se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos, por lo que será el segundo compromiso del conjunto tricolor en territorio norteamericano durante esta Fecha FIFA.

Prueba de primer nivel para el Jimmy Lozano🔥



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🗓 Martes 17 de Octubre

⏰5:50 pm

📺 Azteca 7

📲 https://t.co/OqYzbKT3Ba y APP#AztecaDeportes… pic.twitter.com/fYgL4wAlHN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 17, 2023

¿Dónde ver gratis a México vs. Alemania hoy? Canal de transmisión y streaming online

La transmisión del partido para México se podrá ver por televisión abierta a partir de las 5:45 de la tarde, en tiempo de la CDMX y será por Canal 7. Christian Martinoli y Luis García encabezan la crónica y los comentarios del partido y se podrá sintonizar también por internet.

A través de la página de Azteca Deportes podrás ver la transmisión en vivo y gratis, así como en la App de Azteca Deportes, para que sea más cómodo ver el partido desde tus dispositivos móviles.

Posible alineación de México vs. Alemania

La Selección Azteca, bajo el mando de Jaime Lozano, no ha hecho grandes modificaciones entre los partidos de preparación de sus últimas fechas FIFA, por lo que se espera que repita parte de la base que enfrentó a Ghana hace tres días:

Guillermo Ochoa en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Edson Álvarez, Luis Romo y Luis Chávez en el medio campo, y Uriel Antuna, Hirving Lozano y Santiago Giménez en ataque.