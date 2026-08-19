Así puedes inscribirte al nuevo registro en “Mi derecho, mi lugar” sin examen

¿No pudiste realizar tu registro para el bachillerato o preparatoria? No te preocupes, pues la SEP informó que aún hay oportunidad de hacerlo; el periodo para participar en "Mi derecho, mi lugar" ya tiene fecha para esta segunda etapa y SIN EXAMEN. Aquí te decimos de qué vatodo.

¿Cuándo comienza el nuevo periodo de registro?

La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el nuevo periodo de resgistro estará disponible del 19 al 26 de agosto, para los que aún no se han inscrito.

No olvides que para descargar tu Resultado Individual debes iniciar sesión con tu Llave MX e ingresa al apartado de documentos.

¿Cómo hacer mi registro extemporáneo?

Sigue estos sencillos pasos para poder llevar a cabo tu registro en esta última oportunidad para entrar al nivel medio superior:



Ingresa a la plataforma aquí

Selecciona: Atención de aspirantes extemporáneos dando click en el botón "Iniciar trámite".

Inicia sesión con la cuenta Llave MX del aspirante y acepta los avisos que te envía el sistema

con la cuenta Llave MX del aspirante y acepta los avisos que te envía el sistema Registra o completa tu información en las secciones de Datos personales, Datos de madre, padre o persona tutora, Datos de contacto y Escuela de procedencia.

Busca las opciones educativas disponibles. Busca las opciones educativas con cupo disponible. Puedes utilizar los siguientes filtros: Clave de opción educativa (revisa las claves en el Catálogo de opciones educativas sin examen), Institución, Municipio/Alcaldía y Especialidad

Selecciona la opción educativa de tu preferencia, confirma tu selección

¿Cómo consultar los resiltados del ECOEMS 2026?

Para consultar los resultados de tu asignación, el primer paso es ingresar al sitio web oficial de la SEP en la plataforma de Mi Derecho, Mi Lugar. Una vez dentro del portal, debes dirigirte hacia abajo hasta localizar el apartado de "etapas" para ubicar el proceso correspondiente.

Ahí tendrás que seleccionar la opción marcada con el número 6, la cual corresponde a la consulta de resultados en cuanto dé inicio esa fase. El sistema te solicitará completar algunos campos obligatorios con tus datos personales para acceder de inmediato a la información de tu asignación.

