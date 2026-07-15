Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar?

Ya se publicó el calendario SEP 2026-2027 para el nuevo año lectivo, donde se puede consultar días festivos, vacaciones y los puentes para los alumnos inscritos en escuelas incorpadas a la Secretaría. Si quieres conocer todas las fechas importantes, da clic aquí.

Para quienes ya se preguntan, cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027, aquí traemos los detalles para que lo anotes si tiene algún familiar en cualquier nivel educativo.

¿Cuándo es el primer puente del ciclo escolar 2026-2027, según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 que proporcionaste, el primer puente (suspensión de labores docentes) para los estudiantes ocurrirá en septiembre de 2026.

El día miércoles 16 de septiembre está marcado con un punto negro, lo que indica la suspensión de labores docentes. Dado que este día cae a mitad de semana, es el primer descanso oficial marcado en el ciclo.

Calendario SEP para el ciclo escolar 2026-2027

Estas son las fechas importantes del próximo año lectivo para que los tengas en cuenta una vez que terminnen las vacaciones:

Regreso a clases: 31 de agosto de 2026.

Fin del ciclo escolar 2026-2027: 9 de julio de 2027.

Días festivos y suspensión de labores

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Temporada vacacional

Del 21 al 31 de diciembre de 2026: Periodo vacacional.

Del 22 al 31 de marzo de 2027: Periodo vacacional.

¡Ahora ya lo sabes! Estas con las fechas que debes tener marcadas en tu calendario. Por lo mientras, a disfrutar de las vacaciones y olvidarse de los libros por poco más de un mes.

