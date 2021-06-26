Incendio dificulta rescate de sobrevivientes en derrumbe de Miami

Este sábado, 26 de junio, los equipos de rescate continúan trabajando en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Miami Florida, Estados Unidos, pero detectaron un incendio dentro de los escombros lo cual dificulta la búsqueda de más sobrevivientes.

En conferencia de prensa Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, dijo que un "fuego grande" en el interior de los escombros está dificultando la búsqueda de sobrevivientes por lo que se realizan acciones para sofocarlo, aunque aún se desconoce el origen del incendio.

Hemos encontrado un fuego muy grande y estamos tratando de apagarlo para seguir con la búsqueda, el incendio continúa vivo, dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

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De acuerdo con la información difundida esta mañana, hasta el momento lás víctimas mortales y desaparecidos no han cambiado, se habla de cuatro muertos y 159, respectivamente, así como de 127 personas rescatadas u localizadas.

La funcionaria informó que el objetivo continúa siendo la búsqueda de sobrevivientes, aunque ahora los equipos se encuentran combatiendo el incendio para identificar la fuente.

|Reuters

Anunció que a partir de hoy se realizará un trabajo de auditoría en todas las construcciones de 40 años o más para verificar que han llevado a cabo procesos de certificación y poder detectar cualquier falla, "tarea de 30 días que empezaremos desde hoy".

En 2018 reportaron daños estructurales en edificio de Miami

Hoy, The New York Times informó que desde el mes de octubre de 2018, un ingeniero reportó importantes daños estructurales en el edificio que se derrumbó la madrugada del jueves en Surfside, Miami.

El consultor detalló que había daños estructurales en la losa de hormigón bajo la piscina y abundantes grietas en el estacionamiento subterráneo del inmbueble.

El informe de octubre de 2018 había ayudado a dar forma a los planes para un proyecto de reparación que se pondría en marcha pronto, pero han pasado más de dos años y medio después de que los administradores del edificio fueran advertidos de los daños.

El medio precisó que el ingeniero no indicó que la estructura estuviera en riesgo de colapso, pero señaló que las reparaciones necesarias tendrían como objetivo mantener la integridad estructural” del edificio y sus 136 unidades.

An engineer warned in 2018 of “major structural damage” at the Florida condo building that collapsed this week as many residents slept. https://t.co/Fh8cvU6fEP — The New York Times (@nytimes) June 26, 2021

Familias esperan rescate afuera del edificio en Miami

Familiares y amigos de las 159 personas desaparecidas se aferran a la esperanza, mientras trabajadores de rescate buscan señales de vida en medio de una montaña de escombros.

“Tenemos un objetivo en mente ahora y es sacar a gente con vida. No vamos a parar”, dijo el alcalde de Surfside, Charles Burkett, a periodistas.

Equipos de emergencia recorren la pila de escombros estructuralmente inestable en busca de supervivientes, retirándolos a mano mientras luchan contra tormentas intermitentes, además del incendio que hoy combaten.

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