VIDEO: Microbuseros se dan hasta con el martillo durante pelea en Perú

Dos microbuseros protagonizan una pelea en las calles de Perú, donde uno de ellos saca un martillo y rompe el cristal de la combi de su contrincante.

El video fue grabado en la avenida Canadá, en San Luis, Perú. En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se ve el momento en que uno de los microbuseros increpa al chofer de la otra combi para exigirle que le pague la ventana que se rompió durante un choque en el que ambos se vieron involucrados.

La cobradora se suma a la pelea verbal entre los microbuseros y al ver que no llegarían a ningún acuerdo, el chofer del vidrio roto saca debajo de su asiento un martillo y comienza a golpear el parabrisas de la otra combi, para cobrar venganza a su estilo.

El otro chofer intenta hacer lo mismo y desquitar su coraje; sin embargo, el conductor del martillo huye a toda velocidad del lugar, sin importarle que era grabado o que pudo ocasionar un accidente después de la pelea.

Peleas de microbuseros en Perú

Esta no es la primera vez que microbuseros protagonizan una pelea en medio de la calle, la mayoría de las veces ocasionada por algún choque.

El pasado 19 de junio, dos choferes de combis en San Juan de Miraflores, en Lima Perú, iniciaron una pelea frente al hospital de Lima Sur. Uno de los choferes hasta se quitó la camisa para agredir al otro sujeto.

En otro video viral, un microbusero descendió de su unidad para reclamar a otro después de un choque, el primer sujeto comenzó a insultar al otro chofer, la cobradora intentó calmar al hombre.

Sin embargo, el primer microbusero enfureció y golpeó a la cobradora, incluso la sacó de la combi y la lanzó contra el suelo. Las imágenes causaron indignación entre la población de Perú.

