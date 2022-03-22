Video: microgravedad forma esferas de agua, experimento en el espacio

Astronautas aprovechan la microgravedad en el espacio que brinda una mirada única a fluidos como el agua, para efectuar una investigación sobre tensión superficial desde la Estación Espacial Internacional y en el marco del día mundial del agua.

Los científicos utilizan la tensión superficial para obtener una nueva perspectiva sobre enfermedades, además de examinar las pequeñas fuerzas que controlan los líquidos como el agua.

Experimento de microgravedad se vuelve viral en redes sociales

Siempre resulta interesante el poder observar la serie de experimentos que involucran al espacio y toda la ciencia que hay detrás de su funcionamiento. Y fue precisamente desde Instagram desde donde la tripulación de la Estación Espacial Internacional, publicó un video de cómo el agua se convierte en esferas cuando está en la microgravedad del espacio.

El video publicado lleva a los espectadores a través del proceso de cómo la tensión superficial hace que las esferas de agua reboten entre sí cuando se encuentran en la microgravedad del espacio. También muestra cómo estas (esferas) pueden fusionarse entre sí o incluso acomodar una burbuja dentro de ellas. De hecho también se puede observar cómo puede contener más agua si se le sopla con cuidado.

Tensión superficial en el espacio forma esferas de agua

La publicación del video, en el marco del Día Mundial del Agua 2022, viene acompañada de un detallado informe sobre cómo la tensión superficial afecta el agua en el espacio y cómo la microgravedad tiene su efecto sobre la misma.

El pie de foto comienza con: "En el espacio, tenemos una visión única de los fluidos, y estamos aprovechando eso en los experimentos científicos de nuestra estación". "No revelaremos mucho, así que echen un vistazo al video y lea la leyenda que explica qué está sucediendo exactamente en el video".

Los científicos que investigan ciertas enfermedades en la Tierra deben lidiar con las fuerzas de la gravedad y la interacción entre líquidos y recipientes.

Can experiments aboard a "vomit comet" help advance our understanding of neurodegenerative diseases, like Alzheimer’s? Our Ring-Sheared Drop team ran parabolic flight tests on Earth to improve future experiments aboard @Space_Station. https://t.co/LWcmpy2ZfU pic.twitter.com/hKdz5kBQ4b — NASA Space Science (@NASASpaceSci) January 25, 2022

El equipo de investigación de Ring Sheared Drop desarrolló un dispositivo que utiliza tensión superficial en lugar de un recipiente sólido para contener líquidos en microgravedad.

Esto permite a los científicos eliminar las fuerzas que difieren de las interfaces en el cuerpo que intentan modelar, obteniendo nuevos conocimientos sobre las enfermedades.