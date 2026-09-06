Pareja es atacada a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc; hay un muerto | Mientras Dormía

Una pareja fue atacada a tiros mientras circulaba a bordo de una camioneta por la calle Antonio Caso, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El hombre falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó herida. La camioneta terminó incrustada en la fachada de una vivienda en el cruce con la calle Manuel María Contreras.

Al llegar al lugar, los elementos de la policía encontraron seis casquillos encontrados metros atrás del sitio del ataque. Las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y reconstruir lo sucedido.

Choque de pipa y enfrentamiento en Tlalpan dejan dos heridos

Una pipa abastecedora de la empresa “Gas-Cero” perdió el control y chocó contra cinco vehículos, incluido un motociclista, durante la madrugada de este domingo en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

El incidente sucedió sobre avenida Cruz Blanca y derivó en un enfrentamiento entre el operador y un grupo de taxistas, quienes arremetieron contra la unidad tras el impacto.

Los ánimos se caldearon al punto de que los taxistas amenazaron con incendiar la pipa, lo que activó una movilización policial para evitar un desenlace mayor. En el lugar fueron atendidos el operador y el motociclista, quienes resultaron con lesiones. Una vez calmada la situación, el seguro del contenedor se hizo cargo de los daños materiales.

Autos deportivos protagonizan dos accidentes en la CDMX

La noche también fue accidentada para los autos deportivos en la Ciudad de México. El primero de los percances ocurrió cuando un vehículo de este tipo chocó contra la fachada de una plaza comercial ubicada en avenida Tláhuac 1535, en la colonia El Vergel, Iztapalapa. Los ocupantes, que salían de una fiesta, no resultaron heridos.

El segundo accidente involucró a un convertible que, tras una mala maniobra, terminó con un impacto frontal sobre los carriles laterales de Río Churubusco, a la altura de la calle Francisco Rojas, en la colonia Ermita, Benito Juárez. Ambos conductores fueron atendidos por unidades médicas en el sitio.

