VIDEO | Perrito corrió por su vida y queda atorado en una reja tras agresión en Tlalpan

Un perrito en la alcaldía Tlalpan, a sur de la Ciudad de México (CDMX), quedó atrapado en una estructura metálica de un domicilio cuando huía de otro animal que momentos antes lo atacó.

Gracias a la intervención de policías capitalinos, el animal pudo ser rescatado tras haber quedado atorado en la colonia Pedregal de San Nicolás este martes 1 de septiembre de 2026.

Perrito que escapó de agresión quedó atorado de la cabeza

Policías de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar tras recibir el reporte de la situación.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales fueron informados de un perro de talla mediana color blanco y de pelo largo, cuya cabeza se encontraba atrapada en una reja de metal en un domicilio localizado en la avenida Tetiz.

¡Rescate con final feliz en Tlalpan!



Un perrito quedó atrapado de la cabeza en una estructura metálica mientras huía de otro perro.



Policías de la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX lograron liberarlo sin lesiones. Ahora recibe atención veterinaria y permanece en… pic.twitter.com/ya3jorm4EE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Así fue el rescate de un perrito en Tlalpan tras quedar atrapado

La dueña del inmueble donde estaba el perro contó al personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal que el perrito no era de ella.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, momentos antes el animalito entró a su predio huyendo de otro perro que lo agredió en la calle y al intentar escapar quedó atorado de su cabeza en la reja.

Los brigadistas ingresaron al inmueble con el permiso de la dueña e iniciaron las maniobras de rescate con el uso unas pinzas tipo cizalla y realizaron algunos movimientos para no lastimarlo hasta que lograron liberarlo sin causarle heridas.

¿Qué pasó con el perrito rescatado en Tlalpan tras huir?

Las autoridades informaron que tras ser rescatado, el perro recibió alimento y agua.

Posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, espacio que desde 2005 lleva a cabo tareas para prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, mediante un trabajo permanente atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16 alcaldías.

Una vez en el lugar, los médicos veterinarios zootecnistas le darán la atención y lo mantendrán en observación, además de que le brindarán los cuidados correspondientes.

