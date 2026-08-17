Protesta por desabasto de agua frena la avenida Té en Iztacalco y choques afectan a la GAM, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, habitantes de diversas colonias de Iztacalco bloquearon una importante arteria vial para exigir el restablecimiento de agua potable. En tanto, percances automovilísticos por cansancio y ebriedad generaron cierres viales en la alcaldía Gustavo A. Madero y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Vecinos de Iztacalco cierran avenida Té por desabasto de agua potable

Habitantes de colonias como Ampliación Gabriel Ramos Millán, Cuchilla, Bramadero y Tezontle mantuvieron bloqueada la avenida Té desde su cruce con Circuito Interior durante aproximadamente tres horas para protestar por la falta de suministro de agua potable.

#DenunciaCiudadana | Miles de litros desperdiciados



Una intensa fuga en Av. Tecnológico, Cuautepec, reblandeció el pavimento y ya generó un enorme bache.



Vecinos llaman urgente a la @TuAlcaldiaGAM y autoridades hidráulicas para reparar el daño. @IvanAldamaF con el reporte… pic.twitter.com/zMGB4xRx5s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026

Las familias afectadas denunciaron que llevan más de una semana sin recibir una sola gota en sus domicilios, aunque señalaron que la escasez es una problemática constante desde hace meses. La manifestación generó severas complicaciones al tránsito vehicular en la zona hasta que las autoridades acudieron al lugar para entablar un diálogo y acordar la revisión de tuberías rotas que estarían originando socavones y el desabasto del servicio.

Conductor dormita y se estrella contra poste y semáforo en la Calzada Vallejo

Un aparatoso accidente vial se registró sobre el cruce de la Calzada Vallejo y la avenida Cuitláhuac, en la colonia Defensores de la República, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

#AlertaVial | Se quedó dormido al volante



Durante la madrugada, un conductor chocó contra un semáforo y un poste en la GAM.



A pesar de lo aparatoso, solo sufrió lesiones leves y fue presentado ante el MP.



Bomberos retiraron el vehículo y limpiaron la zona.



El reporte es… pic.twitter.com/YybututtUm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2026

De acuerdo con testigos, el automovilista transitaba sobre Cuitláhuac e intentó incorporarse a la curva de Vallejo cuando, tras quedarse dormido al volante, perdió el control de la unidad y colisionó de frente contra la base metálica de un poste y un semáforo. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX laboraron en el punto para retirar el coche destruido. El conductor sufrió contusiones leves y fue trasladado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Choque por alcance en Eje 1 Norte causa afectaciones cerca del AICM

En los límites de la alcaldía Venustiano Carranza, un percance entre dos vehículos particulares complicó la movilidad durante cuatro horas sobre el Eje 1 Norte, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El conductor afectado relató que un automóvil compacto blanco lo impactó violentamente por la parte trasera. Tras provocar la colisión, el presunto responsable, quien manejaba bajo los efectos del alcohol, descendió de la unidad y se dio a la fuga a pie. Personal de las empresas aseguradoras y agentes de la SSC resguardaron la zona hasta el retiro de los vehículos siniestrados.

