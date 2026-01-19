Hombre queda atrapado en pipa tras impresionante choque en la colonia Obrera | Mientras Dormía

El conductor de una pipa de agua quedó atrapado en la cabina de la unidad después de que protagonizara un choque contra una barda de concreto en la avenida San Antonio Abad, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX) esta madrugada mientras usted dormía.

El hombre de 35 años de edad conducía la unidad, cuando aparentemente se distrajo y ocurrió el accidente. El fuerte estruendo del impacto fue escuchado por vecinos de la zona, quienes llamaron a los servicios de emergencia.

Para atender el incidente llegaron Bomberos de la CDMX , así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron maniobras especializadas para liberar al hombre de los fierros retorcidos de la cabina.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, lograron rescatarlo con vida y con lesiones, para lo cual fue atendido en una ambulancia.

La estructura de concreto donde se impactó la pipa resultó con daños, así como una estructura metálica de señalamientos viales.

Choque múltiple en la colonia Escandón deja severos daños materiales

Mientras que en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, esta madrugada un hombre que conducía a exceso de velocidad chocó su auto contra otros dos vehículos, entre ellos, una grúa.

El hombre de 50 años de edad circulaba en la calle José Martí cuando perdió el control de su automotor, el cual chocó contra la grúa, y éste, a su vez, impactó otro automóvil estacionado en la misma calle.

Vecinos y automovilistas notaron lo sucedido y llamaron a los servicios de emergencia. Bomberos y paramédicos llegaron a la zona, quienes evaluaron al conductor responsable y no presentó lesiones graves, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Derivado del accidente , la calle José Martí permaneció cerrada durante varios minutos, mientras Bomberos realizaban las maniobras para retirar el vehículo de color blanco involucrado y, una vez concluidos los trabajos, la vialidad fue reabierta a la circulación.

