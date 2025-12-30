Encuentran sin vida a hombre de la tercera edad en alcaldía Cuauhtémoc, Mientras Dormía

Bomberos de la Ciudad de México acudieron a un predio ubicado sobre la calle Luis Moya, casi en el cruce con la calle Ayuntamiento, para rescatar el cuerpo de una persona que fue localizada sin vida en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó luego de que vecinos de la zona percibieran un fuerte olor proveniente del inmueble, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron la presencia del cuerpo y solicitaron la intervención de personal especializado. Los vecinos comentan que se trata de un hombre de la tercera edad que vivía solo en uno de los departamentos. Debido a la complejidad de las maniobras para retirar el cuerpo, fue necesaria la intervención de los vulcanos, quienes lograron rescatarlo y trasladarlo al anfiteatro para los estudios de ley.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la capital acudieron para realizar las diligencias correspondientes, levantar los indicios y anexarlos a la carpeta de investigación, con el objetivo de determinar la causa del fallecimiento. Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, dentro del perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Una pareja fue atacada a balazos mientras circulaba a bordo de un vehículo de lujo sobre la calle Japón, en la colonia Romero Rubio, dentro del perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza , lo que generó una intensa movilización policial y de servicios de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones policiales, un hombre que viajaba en una motocicleta interceptó el automóvil y, sin mediar palabra, realizó varias detonaciones de arma de fuego contra sus ocupantes. El ataque dejó gravemente heridos a un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 25 años de edad. Vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Al arribo de paramédicos, se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales, mientras que la mujer fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta delicado. El responsable logró escapar tras el ataque; sin embargo, las autoridades ya analizan cámaras de videovigilancia para ubicar la ruta de escape, dar con el presunto sicario y averiguar el móvil del ataque. Elementos de la policía acordonaron la zona para facilitar las labores de los peritos de la fiscalía.

Varias familias de la alcaldía Magdalena Contreras vivieron una noche de angustia debido a una fuerte fuga de agua potable que se registró durante la noche y madrugada , la cual ya ha provocado daños considerables en al menos dos viviendas de la zona. De acuerdo con los afectados, el problema comenzó desde hace aproximadamente tres meses, cuando aparecieron filtraciones en las paredes de sus casas.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó, ya que la fuga proviene de un terreno baldío donde se rompió un tubo de la red hidráulica. La constante humedad ha debilitado las paredes de la cocina y de una de las recámaras, generando preocupación entre los habitantes. Finalmente, el agua reblandeció parte de la barda del patio de una de las viviendas, lo que ocasionó que colapsara.

El predio afectado se localiza en la calle Acocoyotli, en la colonia Atacaxco. Los vecinos solicitaron apoyo al personal de la alcaldía; sin embargo, aseguran que no han recibido la atención ni la ayuda esperada para solucionar el problema. Las familias temen que la estructura de sus viviendas continúe deteriorándose y que ocurra una situación más grave si no se atiende la fuga a la brevedad.