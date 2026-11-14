Una madrugada trágica en CDMX cobró la vida de tres personas en dos hechos distintos que mantuvieron en alerta máxima a los cuerpos de emergencia mientras casi toda la ciudad dormía. Las calles de Coyoacán y Azcapotzalco se volvieron escenario de sangre, dolor y hasta agresiones directas contra la prensa este sábado 14.

Un cruce mortal en Parque San Andrés

El primer saldo rojo ocurrió al sur de la capital. Justo en la intersección de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, una zona ya clasificada por los vecinos como de muy alto riesgo, un fuerte choque múltiple sacudió la tranquilidad en la colonia Parque San Andrés.

La fuerza del impacto fue tan brutal que un auto compacto blanco salió proyectado por los aires varios metros hasta quedar completamente destrozado sobre el camellón central. Una persona perdió la vida en medio de los fierros retorcidos, mientras que los paramédicos atendieron de urgencia a los ocupantes de otros dos vehículos involucrados. Los peritos de la fiscalía trabajaron a marchas forzadas durante toda la noche para entender la mecánica de un accidente que apunta al exceso de velocidad.

Balas, tensión y golpes en El Rosario

Casi de forma simultánea, el pánico se apoderó de la colonia Nueva Rosario, en Azcapotzalco. Sobre la avenida Ferrocarriles Nacionales, sicarios ejecutaron a tiros a dos personas, dejándolas sin vida sobre el asfalto.

El drama no paró con las detonaciones. Cuando la policía capitalina ya resguardaba la zona del crimen, familiares y conocidos de las víctimas llegaron al lugar con los ánimos encendidos. Lejos de guardar un luto pacífico, arremetieron a golpes contra los reporteros y camarógrafos que solo buscaban documentar la escena.

Entre empujones, gritos y el caos, los servicios periciales lograron levantar los cuerpos. Ahora, la única pista firme para dar con los tiradores está en las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que ya analiza la autoridad para dar con los responsables.