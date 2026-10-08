Fuerte choque en Eje 6 Sur deja dos heridos en Iztapalapa y carambola múltiple en Periférico Oriente, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, los accidentes automovilísticos causaron estragos en la movilidad, dejando a dos personas lesionadas tras un fuerte percance en la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, la falta de precaución al volante desató otro choque múltiple en la misma demarcación e incendios de desechos movilizaron a socorristas.

Fuerte accidente sobre el Eje 6 Sur deja a dos personas lesionadas frente al Parque Cuitláhuac

Un choque vehicular movilizó de emergencia a paramédicos y policías sobre el Eje 6 Sur, a la altura del Parque Ecológico Cuitláhuac, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

El impacto provocó severos daños materiales en la unidad involucrada y dejó como saldo a dos personas heridas. Rescatistas acudieron al punto para brindarles atención médica inmediata y determinar si requerían traslado hospitalario urgente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el tramo vial para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio y el retiro del vehículo.

Choque múltiple entre tres vehículos moviliza a cuerpos de seguridad en Periférico Oriente

En la misma demarcación, otro aparatoso accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados tres vehículos particulares se registró en la intersección del Periférico Oriente y la avenida Canal de Chalco, dentro de la colonia José López Portillo.

#MientrasDormía 🚨 En Iztacalco, una fogata se salió de control y provocó un incendio que policías lograron apagar con cubetas. No hubo personas lesionadas 🔥



En Iztapalapa, tres vehículos chocaron en el cruce de Periférico y Canal de Chalco, presuntamente porque un conductor se… pic.twitter.com/qFV7SHvAUE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el percance ocurrió cuando uno de los automovilistas no respetó la luz roja del semáforo e impactó a las otras unidades. La fuerza del golpe provocó que en un coche compacto color rojo conducido por una mujer se activaran las bolsas de aire. Pese a lo aparatoso de la colisión, paramédicos confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Policías del sector abanderaron el cruce vehicular mientras las aseguradoras deslindaban las responsabilidades.

Conductor no alcanza a frenar e impacta a auto detenido en el Eje Central

En la alcaldía Cuauhtémoc, un accidente por alcance entre dos vehículos particulares entorpeció la circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

Informes preliminares señalan que uno de los conductores detuvo su marcha correctamente ante la luz roja del semáforo; sin embargo, el automovilista que avanzaba detrás no logró frenar a tiempo e impactó fuertemente la parte trasera del primer coche. El percance dejó severos daños en las carrocerías de ambas unidades, pero los tripulantes salieron ilesos.

Fogata fuera de control consume basura y muebles abandonados en Iztacalco

En el oriente de la metrópoli, una columna de humo alertó a los cuerpos de seguridad sobre la avenida Francisco del Paso y Troncoso (Eje 3 Oriente), en la colonia 2 de Octubre, dentro de la alcaldía Iztacalco.

El fuego comenzó cuando una persona encendió una fogata cerca de un cúmulo de madera, cartón y ropa abandonada, la cual se salió de control. Personal de seguridad de un colegio cercano acarreó cubetas con agua para contener el avance de las llamas hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos sofocaron por completo el incendio sin que se reportaran heridos.