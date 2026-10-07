Automovilista queda grave al chocar en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso choque contra una estructura de contención dejó a un conductor delicado en el hospital al oriente de la capital. Asimismo, el incendio de un local comercial utilizado como bodega generó alarma entre vecinos de la alcaldía Tlalpan.

Automovilista resulta gravemente herido tras estrellarse contra barrera metálica en Ermita Iztapalapa

Un fuerte accidente automovilístico dejó a un hombre gravemente herido en la intersección del Anillo Periférico y la Calzada Ermita Iztapalapa, dentro de la colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el automovilista transitaba a exceso de velocidad cuando otro coche le cerró el paso de forma repentina. Al dar un volantazo para evitar el golpe, perdió el control de la unidad y se estrelló de lleno contra una barrera metálica de contención. Paramédicos acudieron al punto para brindarle primeros auxilios y, debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta delicado. Policías del sector acordonaron el área mientras se retiraba el vehículo dañado.

Incendio en bodega moviliza a bomberos en la colonia Cuchilla de Padierna

En el sur de la metrópoli, un conato de incendio en un local comercial utilizado como bodega movilizó a los servicios de emergencia sobre las calles de la colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

Incendio en bodega de #Tlalpan moviliza a cuerpos de emergencia



Las llamas volvieron a romper la tranquilidad en la capital. Un #incendio en un inmueble usado como bodega en Cuchilla de Padierna, Tlalpan, #CDMX, obligó a vecinos a evacuar por la densa columna de humo.



Una mujer… pic.twitter.com/xOBB1ysSGX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Vecinos de la zona notaron una densa columna de humo saliendo del inmueble, el cual también era habitado por una persona, y llamaron de inmediato al 911. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad logró salir a tiempo del lugar antes de que el fuego se extendiera. Bomberos de la ciudad sofocaron las llamas para evitar afectaciones en predios colindantes, mientras que paramédicos le proporcionaron oxígeno a la habitante en el sitio, sin que requiriera traslado a un hospital.

