Tráiler aplasta a un hombre en Tlalpan y el chofer escapa en la madrugada; esto pasó mientras dormía

Un tráiler de carga atropelló y le arrebató la vida a un peatón en la vialidad, para que después el probable responsable se diera a la fuga. Todo esto pasó mientras dormía gran parte de la ciudad durante la madrugada de este sábado en la alcaldía Tlalpan.

Una maniobra mortal y un escape cobarde

El escenario de esta tragedia fue el Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, justo en su cruce con la Avenida de las Torres, dentro de la colonia Arenal Tepepan. Según los primeros reportes policiales, el operador del transporte pesado se encontraba realizando diversas maniobras en la zona cuando embistió de lleno al hombre.

En lugar de frenar la unidad y asumir las consecuencias de su descuido al volante, el conductor tomó la salida más cobarde: pisó el acelerador a fondo. Abandonó a la víctima a su suerte, dejándola gravemente herida sobre la acera, y huyó para perderse entre las calles solitarias de la capital.

El amargo diagnóstico de los equipos de rescate

La alerta movilizó rápidamente a los oficiales, quienes al llegar confirmaron la presencia del hombre tendido e inconsciente. Minutos más tarde, la ambulancia del ERUM se abrió paso para atender la emergencia médica.

Lamentablemente, los paramédicos no pudieron hacer nada. El paciente, un hombre de entre 30 y 35 años, ya no contaba con signos vitales. Las severas heridas y marcas de arrastre en la zona del abdomen inferior dejaron claro el nivel de fuerza del impacto; las llantas de la pesada unidad prácticamente le pasaron por encima.

Autoridades buscarán dar con el operador

El perímetro quedó acordonado de inmediato y una sábana ocultó el cuerpo de la víctima, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Las autoridades notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente para abrir la carpeta de investigación, mientras el personal de Servicios Periciales recaba cada indicio en el asfalto. Ahora, las grabaciones de vigilancia se volvieron la pieza clave de los agentes para cazar al chofer prófugo antes de que logre evadir por completo a la justicia.