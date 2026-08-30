¿Hubo una explosión? Incendio devora local del edificio Riva Palacio en Tlatelolco | Mientras Dormía

Durante la noche del sábado 29 de agosto de 2026, un incendio consumió un local de reparación de artículos eléctricos localizado en el edificio Riva Palacio en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Las llamas también alcanzaron la parte superior del establecimiento y el fuego dañó al menos dos departamentos ubicados sobre el negocio siniestrado.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar la emergencia, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del edificio.

Vecinos reportan fuerte explosión previa al fuego en edificio Riva Palacio

Algunos vecinos señalaron que, antes de que comenzara el incendio, escucharon una explosión. Por ese motivo, los habitantes de la zona suponen que el fuego pudo haber sido provocado.

Después de controlar las llamas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar. El despliegue permitió mantener vigilancia en el edificio Riva Palacio mientras los equipos de emergencia terminaban sus labores.

Ataque armado en la alcaldía Venustiano Carranza deja dos muertos

En otro punto de la CDMX, tres personas fueron agredidas con un arma punzocortante. Los hechos ocurrieron en la calle de Litografía, esquina con Hortelanos, en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

La agresión dejó sin vida a dos personas. Un tercer afectado resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo policiaco en la zona. Aunque la movilización fue intensa, los elementos no capturaron al responsable de la agresión.

