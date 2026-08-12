¿Topos Azteca o Topos Tlatelolco? Esta es la brigada que llegó a Colombia tras el temblor y sus diferencias

Tras el temblor de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 muertos en Colombia, la brigada de rescate Topos Azteca anunció que ya está en el país sudamericano para ayudar en los trabajos después del desastre. Sin embargo, la brigada de Topos Tlatelolco anunció que no hay planes para viajar a Colombia. ¿Cuál es la brigada original?

¿Cuál es el origen de la brigada de rescate de los Topos?

Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, varios habitantes de la Ciudad de México decidieron unirse para ayudar a las víctimas y rescatar a las personas atrapadas. De ahí fue que nació el grupo de voluntarios llamados “Topos”.

Para febrero de 1986 surgió la Asociación Civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, caracterizada por un logotipo con una garra y uniformes en color rojo.

No obstante, por diferencias entre los integrantes de la brigada original de los Topos, algunos decidieron formar sus propios grupos de rescatistas. Tal es el caso de la brigada Topos Azteca, la cual usa uniformes en color naranja.

Diferencias clave entre Topos Tlatelolco y Topos Azteca

Los Topos Azteca, que llegaron a Colombia, usan overoles o uniformes en tonos naranjas. Este grupo se coordina de forma directa e independiente con las autoridades locales de la zona de desastre para brindar apoyo inmediato. Es liderada por Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como “El Chino” o “El Topo Mayor”.

Mientras que los Topos Tlatelolco usan uniformes de color rojo y pantalones azul marino. Dicha organización usa protocolos institucionales y de Estado a Estado para desplegarse de manera formal ante las tragedias.

¿Por qué Topos Tlatelolco no viajó a Colombia?

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco anunció que no viajará a Colombia “en respeto a la coordinación oficial” del gobierno de dicho país que ha determinado que no permitirá el ingreso de grupos de rescate externos tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

En respeto a la coordinación oficial de Colombia, no realizaremos un despliegue operativo; concentraremos nuestra ayuda en recolectar los insumos humanitarios solicitados.

📍 Centro de acopio: https://t.co/f6PcEtXBMQ pic.twitter.com/KDlsC20HiI — Topos® México (@topos) August 12, 2026

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asociación Civil destacó que se dedicará a recolectar ayuda humanitaria, como materiales de curación, mascarillas, guantes, comida enlatada, leche en polvo y kits de aseo personal, entre otros.