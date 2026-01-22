Hombre cruzaba la calle y fue atropellado por pipa en Iztapalapa | Mientras Dormía

Un hombre perdió la vida al intentar cruzar la avenida Tláhuac y la calle Moctezuma, en la colonia Los Reyes Culhuacán de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), esta madrugada de jueves 22 de enero de 2026, mientras usted dormía.

La víctima no tomó las precauciones necesarias al atravesar la vialidad, lo que provocó el accidente mortal con una pipa de agua, según las primeras indagatorias.

Testigos en la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Aunque los paramédicos llegaron rápidamente, evaluaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Violencia en Coyoacán: Balazos y moto incendiada tras asalto frustrado

Dos sujetos en motocicleta intentaron asaltar a un conductor de vehículo deportivo sobre la lateral de Río Churubusco y calle Xiliague, en la colonia San Diego Churubusco de la alcaldía Coyoacán .

#MientrasDormía | Intento de #asalto terminó en #choque en #Coyoacán



Dos sujetos interceptaron a un automovilista en la lateral de Río Churubusco, colonia San Diego Churubusco, y lo amagaron con un arma de fuego.



El conductor aceleró, embistió a los presuntos asaltantes y su… pic.twitter.com/cGdCkKU4RT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Los delincuentes interceptaron al automovilista y lo amenazaron con un arma de fuego. El conductor aceleró, embistió a los asaltantes y chocó contra una camioneta. Uno de los sujetos disparó contra el conductor. Los presuntos ladrones huyeron mientras su motocicleta se incendiaba por el impacto. De los sujetos, aún nada se sabe.

Golpe al narcomenudeo: Cateo en la Pensil Norte deja un detenido y armas aseguradas

Policías de inteligencia y operaciones especiales, con apoyo de soldados del Ejército y la Marina Armada de México, detuvieron a un hombre durante un operativo antidrogas en la colonia Pensil Norte de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El cateo ocurrió en una vivienda sobre la calle Lago Fondo, entre Lago Ness y Lago Gran Oso. Las indagatorias señalaban el inmueble como punto de almacenamiento y distribución de drogas.

En el interior, agentes localizaron bolsas con presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego y cartuchos útiles. Detuvieron a un hombre de 47 años presente en el lugar. Los decomisos y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público.