Lo escondieron por horas: Caen dos por encubrir al responsable de una balacera en Coyoacán

No dispararon, pero ayudaron a huir. Así fue como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de dos hombres por su presunta participación indirecta en una balacera ocurrida en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México ( CDMX ).

El ataque ocurrió el pasado 16 de enero en la colonia San Francisco Culhuacán, donde un hombre murió y un adolescente resultó con heridas de bala.

La noche del 16 de enero, vecinos de San Francisco Culhuacán escucharon múltiples detonaciones. El saldo fue de dos lesionados tirados en plena vía pública.

Uno de ellos, de 38 años, murió horas después en el hospital debido a la gravedad de las heridas. El otro, un joven de 17 años, sobrevivió con una lesión en la rodilla izquierda.

Tras la agresión, el sujeto se dio a la fuga, pero con el paso de los días, se supo que el responsable no actuó solo. De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos habrían ayudado a ocultar y facilitar la huida.

Dos sujetos, implicados en la muerte de un hombre y las lesiones de otro por disparos el pasado 16 de enero en #Coyoacán, fueron detenidos por elementos de la @SSC_CDMX



Al parecer, los implicados habrían facilitado la huida del responsable de efectuar las detonaciones.



¿Quiénes son los detenidos tras balacera en CDMX?

Tras entrevistas con habitantes de la zona y trabajos de investigación, la SSC identificó a dos hombres como presuntos colaboradores del atacante.

Según las autoridades, ambos habrían:



Ocultado al responsable en un domicilio por varias horas.

Ayudado a que saliera de la colonia sin ser detectado.

Facilitado su huida tras el ataque armado al realizar múltiples disparos.

Si bien, ello no apretaron el gatillo, pero sí habrían sido clave para que el agresor desapareciera del radar durante las primeras horas, cuando más posibilidades había de detenerlo.

Así dieron con presuntos responsables de balacera en Coyoacán

Según el comunicado, la captura ocurrió en la calle Tercera de 5 de Mayo donde finalmente ubicaron a los dos sujetos.

Al notar la presencia policial, los hombres adoptaron una actitud retadora e intentaron huir. Pero tras el cerco policial, ambos fueron atrapados. Durante la revisión preventiva, los oficiales les encontraron:



20 bolsitas con aparente marihuana.

20 dosis de una sustancia blanca con características similares al cristal.

Los detenidos tienen 48 y 18 años de edad. Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

