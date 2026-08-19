Detienen a nueve integrantes del CJNG ligados a “El Tío Lako” tras operativo y bloqueos en Michoacán

Autoridades federales anunciaron la detención de nueve integrantes de una célula criminal vinculada a Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", presunto líder regional y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en los límites entre Michoacán y Jalisco.

"El Tío Lako", identificado como líder de la facción "Los Guerreros" y cercano a la cúpula del cártel por su relación con el fallecido Nemesio Oseguera "El Mencho", era el objetivo central del despliegue coordinado por las fuerzas de seguridad desde la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026.

Detienen a hija y pareja de "El Tío Lako"

Entre los detenidos se encuentra Marisol "N" y Lourdes "N", hija y pareja sentimental de Heraclio "N" alias "Tio Lako".