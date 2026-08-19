¿Quién es “El Tío Lako”? Líder de una célula del CJNG en Michoacán y compadre de “El Mencho”

El nombre de Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", resonó este miércoles 19 de agosto después de que se realizara un operativo contra él y su célula, la cual pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

¿Quién es "El Tío Lako" y cuál es su relación con el CJNG?

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Autoridades federales capturaron a nueve integrantes del #CJNG pertenecientes a la facción "Los Guerreros", célula vinculada a "El Tío Lako", operador clave del cártel en los límites con #Jalisco.



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¿Quién es Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako"?

Heraclio Guerrero Martínez, apodado "El Tío Lako", es identificado como un presunto líder regional y operador clave del CJNG.

Mantiene sus operaciones en los límites entre los estados de Michoacán y Jalisco, dirigiendo a un grupo armado conocido como "Los Guerreros".

También es señalado como jefe de plaza en el municipio de Tanhuato y por haber tenido una relación cercana con Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", con quien presuntamente tenía un lazo de compadrazgo.

"El Tío Lako" y el secuestro de la alcaldesa de Cotija

Dentro de los expedientes e investigaciones que hay contra "El Tío Lako", se le atribuye presunta participación en hechos de violencia de alto impacto en la región.

Entre los casos más sonados está su probable relación con el secuestro y después asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, quien se era presidenta municipal de Cotija, Michoacán.

Heraclio Guerrero asesinó a un exlíder de las autodefensas

Las investigaciones también dicen que "El Tío Lako" estaría involucrado en el crimen de Enrique Hernández Salcedo, quien era uno de los principales fundadores y voceros de las autodefensas en el estado.

Por este homicidio, Heraclio fue detenido en el año 2015 bajo la acusación de autoría intelectual; aunque, tiempo después logró salir del penal después de que se argumentara falta de pruebas para procesarlo judicialmente.

¿Dónde opera "El Tío Lako"?

Según lo que se sabe de las operaciones de "El Tío Lako",su grupo disputa el control del territorio para el tráfico de drogas y otros delitos.

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Un despliegue de las fuerzas de seguridad federales derivó en la captura de nueve integrantes del #CJNG, señalados como parte de la célula "Los Guerreros".



Esta facción es liderada por Heraclio Guerrero, alias "El Tío Lako", uno de los… pic.twitter.com/oduDAYCVvA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

¿Por qué hubo bloqueos en Michoacán?

Autoridades confirmaron la captura de nueve presuntos integrantes de la agrupación vinculada a "El Tío Lako", entre ellos está la hija del criminal y su pareja sentimental.

Como reacción al operativo, células delictivas quemaron coches y cerraron el paso en al menos 24 puntos carreteros. Los incidentes más grandes se registraron en municipios como Zamora, Pátzcuaro, Zacapu y La Piedad.