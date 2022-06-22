Migrante eritrea tiene a su bebé en una isla deshabitada de Grecia

La guardia costera de Grecia rescató a 32 migrantes, entre ellos a una mujer que dio a luz a su bebé en un pequeño islote en el mar Egeo, cerca de la isla de Lesbos durante la madrugada del miércoles (22 de junio de 2022).

El ministerio de navegación "helénico" señala que la mujer dio a luz a su bebé en la isla de Barbalias, una pequeña isla rocosa y aislada al noreste de Lesbos, después de que los traficantes abandonaran a los migrantes.

La temperatura de le pequeña isla rondaba los 30 grados Celsius. La guardia costera señaló que ningún migrante llevaba chalecos salvavidas.

Authorities in Greece say a woman from Eritrea has given birth on an uninhabited rocky islet near Lesbos after traveling with other migrants from nearby Turkey. https://t.co/UyiU9QRPOu — AP Europe (@AP_Europe) June 22, 2022

Migrantes abandonados en aguas del mar Egeo

Los 26 hombres y cinco mujeres, junto con el recién nacido, fueron trasladados a Lesbos con ayuda de embarcaciones de la guardia costera. La migrante y el bebé fueron trasladados al hospital. Las autoridades señalaron que habían encontrado el bote de goma de los migrantes medio hundido en la costa rocosa del islote.

Los migrantes se encontraban en el islote ubicado a unos 3 kilómetros al este de Lesbos y a 20 kilómetros de la costa de Turquía. Funcionarios de Grecia dijeron que el bebé es un masculino.

Cabe señalar que otros 108 migrantes, entre ellos 24 mujeres y 21 niños, fueron rescatados de un velero frente a la isla de Mykonos durante la noche del pasado sábado. Tampoco llevaban chalecos salvavidas.

Grecia fue la primera línea de la crisis migratoria de Europa entre los años 2015 y 2016, cuando un millón de refugiados llegaron a Grecia principalmente por mar, a través de Turquía.

El número de llegadas de inmigrantes se ha reducido drásticamente desde entonces después de que la Unión Europea firmara un acuerdo con Turquía en 2016 para detener el flujo, pero las autoridades de Grecia dicen que recientemente han visto un aumento en los intentos de entrada a través de las islas y la frontera terrestre del país, y han impedido que varias embarcaciones de entrar en aguas griegas desde Turquía en mayo.