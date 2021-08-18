Migrantes africanos mueren de hambre en medio del océano Atlántico

La Guardia Costera de Mauritania encontró este lunes 16 de agosto una pequeña embarcación en la que rescataron a siete personas con vida, pero en la que viajaban 47 migrantes africanos que murieron de hambre, luego de que quedaron a la deriva en el océano Atlántico.

De acuerdo con medios internacionales, la embarcación en la que viajaban los migrantes africanos fue encontrada cerca de la costa de la ciudad de Nouadhibou, en Mauritania, un país africano que limita con el océano Atlántico.

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Los reportes indican que el bote había partido el pasado 2 de agosto desde el puerto de Tarfaya, en El Aaiún, en el Sáhara Occidental hacia las Islas Canarias, en España, con un total de 54 migrantes africanos, de cinco diferentes países: Mali, Senegal, Costa de Marfil, Mauritania y Guinea.

Fuentes del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional por las Migraciones (OIM) mencionaron a un diario español que dos o tres días después de zarpar, el motor de la embarcación se descompuso y los tripulantes quedaron a la deriva en las corrientes del Atlántico, donde murieron de hambre o inanición.

🔴 TRAGEDIA. Mueren cuarenta y siete personas, entre ellas diez mujeres y tres niños, tras pasar trece días a la deriva cuando intentaban llegar a Canarias. "Encontramos barcos pero no nos ayudaban y poco a poco mis compañeros iban muriendo", clama un superviviente.

👇🏿 — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) August 17, 2021

Migrantes africanos quedaron sin comida durante 14 días

De acuerdo con los reportes, los migrantes africanos quedaron a la deriva en el océano Atlántico durante 14 días, luego de que se les terminaron las reservas de comida y agua con las que viajaron, por lo que empezaron a morir de hambre uno tras otro.

Los 7 migrantes africanos que lograron sobrevivir recibieron los primeros auxilios por parte de integrantes de la Guardia Costera mauritana y, posteriormente, fueron trasladados a Nuadibú, donde recibieron asistencia de emergencia por parte de la OIM y la Cruz Roja francesa.

Tres hombres y una mujer, quienes estaban en estado crítico, fueron trasladados a un hospital para que pudieran recibir atención médica.

Con este nuevo caso de migrantes africanos se eleva a más de 300 el número de personas que han muerto durante este 2021 en la ruta de África Occidental hacia las costas europeas, de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM.

Sin embargo, en el mar Mediterráneo los muertos ascienden a mil 200, aunque no todos los naufragios son conocidos por las autoridades, por lo que la cifra real podría ser mayor.

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El compromiso individual y el esfuerzo colectivo es la esencia para que un equipo funcione.#SomosLaArmada ⚓️ 🇪🇸 #DefendemosEspañaEnYDesdeLaMar pic.twitter.com/t0gD6GJW03 — Armada Española (@Armada_esp) August 17, 2021