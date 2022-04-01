Alza migrantes que solicitan asilo a Estados Unidos tras fin Título 42

Estados Unidos pondrá fin al Título 42, política de expulsión de migrantes relacionada con la pandemia de COVID que cerró el sistema de asilo en la frontera con México.

Autoridades de Guatemala advirtieron el viernes de un posible aumento del flujo de migrantes de la región centroamericana hacia Estados Unidos tras el anuncio de ese país de poner final a una norma de la era COVID que permitía el retorno inmediato de solicitantes de asilo, conocido como Título 42.

El anuncio, hecho a través de un comunicado de prensa conjunto del Instituto de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, se da luego que funcionarios de Estados Unidos dijeron el viernes que el gobierno pondrá fin a la política de expulsión de migrantes relacionada con la pandemia de COVID que cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera con México.

Aumentarían solicitudes de asilo en Estados Unidos tras fin del Título 42

La orden del Título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo para dar tiempo a los funcionarios fronterizos a prepararse para su terminación y aumentar la reserva de vacunas contra el COVID para los migrantes que llegan, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una orden de 30 páginas.

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Ante el inminente fin del Título 42, el canciller de Guatemala dijo:

Ya empezamos a trabajar.

El director de los CDC determinó que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho a introducir migrantes en los Estados Unidos. La agencia gubernamental tomó dicha decisión tras considerar las condiciones de salud pública actuales y una mayor disponibilidad de herramientas para combatir el COVID.

La orden se emitió originalmente en marzo de 2020 cuando los países de todo el mundo cerraron sus fronteras en medio de los temores de COVID y más de un millón de migrantes y solicitantes de asilo fueron expulsados desde entonces.