Mueren 31 migrantes al intentar cruzar el Canal de la Mancha

Un bote que transportaba migrantes desde Francia a Inglaterra se hundió cuando intentaba cruzar el Canal de la Mancha, por lo que al menos 31 ocupantes fallecieron, informó el ministro francés del Interior, Gerald Darmanin.

Por su parte, la guardia costera indicó que los servicios de rescate encontraron a unas 20 personas en el agua, de las cuales solo dos estaban vivas, también calcularon que en el bote había poco más de 30 personas antes de que se volcara.

El ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, indicó que la muerte de las 31 personas se trató de “la mayor tragedia” que involucra a migrantes, por lo que se dirigió al lugar del accidente para mantenerse al tanto de la situación.

La responsabilité de ce drame est avant tout celle des passeurs, qui mettent en danger le vie d’hommes, de femmes et d’enfants sans aucun scrupule. Nos policiers et nos gendarmes sont mobilisés au quotidien pour lutter contre ces criminels. pic.twitter.com/q5zLByTCi2 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 24, 2021

Darmanin detalló que entre los migrantes muertos se encontraron cinco mujeres y una niña pequeña, una persona sigue desaparecida, y solo dos personas fueron halladas con vida pero con graves síntomas de hipotermia.

De acuerdo con el ministro, un pescador llamó a los servicios de emergencia después de que vio un bote vacío rodeado de varias personas inmóviles flotando en el Canal de la Mancha, por lo que los cuerpos de rescate se movilizaron.

Autoridades de Inglaterra y Francia informaron que enviaron helicópteros y naves de las guardias costeras para recorrer el Canal de la Mancha en búsqueda de más sobrevivientes.

A través de su cuenta de Twitter, Darmanin expresó que los culpables de la tragedia, que dejó 31 migrantes muertos, son “los traficantes que ponen en peligro la vida de hombres, mujeres y niños, sin escrúpulos”, y agregó que la policía francesa trabaja todos los días para luchar “contra estos criminales”.

Macron pide frenar el paso de migrantes por el Canal de la Mancha

Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, indicó que su país no permitirá que “el Canal de la Mancha se convierta en un cementerio”, por lo que el líder francés pidió el refuerzo inmediato de la Unión Europea (UE) y una reunión de urgencias con los ministros europeos para tratar el tema migratorio”.

En ese sentido, Emmanuel Macron solicitó acelerar el desmantelamiento de las redes criminales junto con Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

El gobierno francés indicó que a pesar de que este año se registraron más de 47 mil intentos de cruzar el Canal de la Mancha de forma ilegal, las muertes por naufragio en la zona son muy raras, en comparación con el mar Mediterráneo.