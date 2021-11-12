Bomberos apoyan a migrantes en frontera entre Polonia y Bielorrusia

Mientras los migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se enfrentan al frío y al hambre, los habitantes de la ciudad de Michalowo, en el este de Polonia, han decidido ayudar, estableciendo un centro en una estación de bomberos y una escuela donde los migrantes pueden acudir en busca de calor, comida y bebida.

Hasta ahora, de las masas que intentaban ingresar a Polonia y la Unión Europea, dos migrantes, uno iraquí y el otro sirio, permanecieron en la estación de bomberos durante dos noches, según un trabajador que se negó a ser identificado.

Urszula Dragan / Familias sin Fronteras:

Creo que tiene una dimensión simbólica muy profunda porque muestra que este lugar es amigable para los migrantes, que este lugar y las personas que viven aquí quieren ayudar. Son amables y pueden demostrarlo.

In eastern Poland, a fire station opens its doors for migrants https://t.co/fGel7sNDgd pic.twitter.com/k19Tn62d2J — Reuters (@Reuters) November 11, 2021

La mayoría de los migrantes en la zona fronteriza permanecen atrapados entre los servicios de seguridad bielorrusos y polacos, soportando un clima helado en campamentos improvisados. Polonia ha informado de al menos siete muertes de migrantes durante los meses de crisis y otros migrantes han expresado su temor de morir.

El centro en Michalowo recibe donaciones de alimentos y otros suministros de toda Polonia e incluso del extranjero, dijo una persona que trabajaba allí. Además de proporcionar un lugar para quedarse a los migrantes, el centro proporciona suministros a las organizaciones que ayudan a los migrantes en la frontera.

"Estoy impresionado ... por esta iniciativa de la gente del pueblo, que tienen esta humanidad en ellos y que quieren ayudar a esta gente", dijo Klaudia Jachira, legisladora de la agrupación Coalición Cívica de oposición.

A solo unos cientos de metros de la estación de bomberos, en los terrenos de una escuela, voluntarios de toda Polonia dirigen otro centro que proporciona suministros a las ONG sobre el terreno.

Centros Migrantes apoyan crisis entre Polonia/Bielorrusia

Este centro fue creado por la Gran Orquesta de la Caridad Navideña, que organiza un evento de recaudación de fondos cada mes de enero y compra equipos para hospitales.

Purtas Pur / Voluntario:

Aquí todas las organizaciones, voluntarios y activistas pueden recibir todo lo que necesitan, por ejemplo, paquetes de alimentos que dan directamente a los refugiados.

Los críticos del gobierno polaco dicen que está tratando a los migrantes de manera inhumana y no les permite solicitar protección internacional. El gobierno dice que los migrantes son responsabilidad de Bielorrusia, ya que se encuentran legalmente en su territorio, y se han rechazado las ofertas de ayuda humanitaria.

Para Pur, lo más importante es el bienestar de los migrantes.

“Simplemente no estamos de acuerdo con la situación que hay aquí, todo debe hacerse de manera humanitaria”, dijo.