Migrantes se manifiestan afuera de la casa de Kamala Harris

Este miércoles, un grupo de migrantes se instaló en las inmediaciones de la residencia de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a fin de exigir que interceda por sus derechos en el país norteamericano.

Los inmigrantes, en su mayoría indocumentados, exigían al grito de “Kamala, escucha, estamos en la lucha”, que la vicepresidenta los apoye a fin de evitar ser deportados y poder cambiar su estatus migratorio.

En la manifestación había madres y padres de familia pidiendo trabajo y sustento para mantener a sus hijos, quienes llegaron a Estados Unidos incluso hace más de una década desde diversos países, en su mayoría centroamericanos.

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A pesar de la creciente presión que se ha ejercido para que el gobierno de Joe Biden revierta las políticas heredadas de Donald Trump, en febrero de este año, la Casa Blanca dio a conocer que rechazaría a la mayoría de los migrantes atrapados en la frontera.

Kamala Harris al frente de temas migratorios en EU

La coordinación de temas migratorios de Estados Unidos con México y Centroamérica está a cargo de la vicepresidente, Kamala Harris, quien esta tarde emitió un comunicado en el que dio a conocer que sostuvo una llamada con el presidente de México.

A través de sus redes sociales, Harris agradeció a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haberse mostrado cooperativo en el tema migratorio, así como por “atender las causas de origen de la migración desde países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).”

También expresó que buscarían mejorar las condiciones de vida de las personas de la región “incluyendo el sur de México”.

I spoke with President López Obrador of Mexico today to thank him for his cooperation on migration issues. I look forward to working with him to address the root causes of migration by improving conditions for people in the region, including in southern Mexico. pic.twitter.com/83VjrATnI1 — Vice President Kamala Harris (@VP) April 7, 2021

Al respecto, AMLO también realizó una publicación en Twitter donde comentó que “platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños.”

Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. pic.twitter.com/ZewpM7sm84 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 7, 2021

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