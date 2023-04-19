¡Continúa la dictadura 5 años! Miguel Díaz-Canel es reelegido como presidente de Cuba

Durante la mañana del día de hoy, 19 de abril, los diputados de la Asamblea Nacional, ratificaron a Miguel-Díaz Canel como presidente de la república socialista de Cuba, con el 97,66 % de los votos. De esta forma, el primer secretario del Partido Comunista ostentará un segundo y último mandato de cinco años.

La reelección de Díaz Canel se llevó a cabo frente a más de 400 parlamentarios, (en total son 470 en total, pero ocho de ellos estuvieron ausentes), así como ante la presencia del expresidente y líder revolucionario Raúl Castro en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

Pese a que Raúl Castro se encuentra oficialmente retirado, el político aún conserva un escaño en la Asamblea Nacional y el título de general del Ejército. De acuerdo con la prensa de aquel país, se considera que ejerce una gran influencia en los asuntos de estado "tras bambalinas".

Cabe destacar que durante la reunión, la prensa no tuvo acceso al recinto y la sesión era transmitida en vivo por la televisión estatal.

¡Continúa la dictadura en Cuba! Díaz-Canel y Valdés Mesa son reelegidos

En total, Díaz-Canel obtuvo 459 votos, faltando únicamente 8 para mantener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, en la que también se ratificó al vicepresidente Salvador Valdés Mesa, quien venía ejerciendo dicho cargo.

¿Cuánto tiempo permanecerá Díaz Canel en el poder?

De acuerdo con la república socialista de Cuba, uno de los principales desafíos del nuevo mandatario, es este caso el reelegido Díaz-Canel, será sacar adelante a la isla de una severa crisis económica producto de la recesión ocasionada por la pandemia de covid-19.

El Gobierno de la isla ha apuntado que una serie de decisiones de política financiera que dispararon la inflación y severas sanciones por parte de Estados Unidos (EU), lo que sumergió al país del Caribe en una fuerte crisis.

Además, la pandemia por Covid-19, prácticamente cerró las puertas de Cuba al turismo, lo que exacerbó la escasez de alimentos y medicamentos ya generalizada.