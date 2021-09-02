Murió Mikis Theodorakis, compositor de “Zorba, el griego”

Mikis Theodorakis, uno de los nombres más relevantes de la música en Grecia, murió este jueves a los 96 años de edad en su casa de Atenas rodeado de su familia. Con su composición en 1964 de la banda sonora de "Zorba, el griego", dirigida por Michael Cacoyannis y basada en la novela "Vida y aventuras de Alexis Zorbas", consiguió llevar la música popular griega al mundo entero.

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El destacado músico también compuso la música de otras películas como "Z" y "Estado de sitio" del director Costas Gavras o "Serpico" del estadounidense Sydney Lumet. Otro de sus grandes legados fue la composición del "Canto General" del poeta chileno Pablo Neruda.

Mikis Theodorakis fue diputado de partidos opuestos, como el comunista KKE y la conservadora Nueva Democracia, llegando a aceptar una cartera ministerial bajo el mandato de Konstantinos Mitsotakis, el padre del actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis. En 2000 fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz.

Aunque fue leal al pensamiento izquierdista, los últimos actos políticos encabezados por Mikis Theodorakis estaban dirigidos contra uno de los principales logros del gobierno de Alexis Tsipras, la reconciliación con Macedonia del Norte, a través del acuerdo que puso final a la disputa sobre el nombre del país vecino, pacto contra el que Theodorakis se unió a las voces más nacionalistas del país.

El Parlamento decretó un minuto de silencio en su recuerdo.

Mikis Theodorakis escribió todo tipo de música , desde óperas, música sinfónica, música de cámara, oratorios, ballet y coros de iglesia, hasta música para teatro, cine, arte, canción popular y obras postsinfónicas.

Su obra se puede distinguir en tres períodos principales: En el primero (1937-1960) compone obras sinfónicas y música de cámara; en el segundo (1960-1980) intenta combinar la sinfonía orquestal con instrumentos folclóricos y crea nuevas formas basadas en la voz, mientras que a partir de 1981 vuelve a las formas sinfónicas y se adentra en la ópera.

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