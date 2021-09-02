VIDEO: Metro de Nueva York con severas inundaciones tras paso de “Ida”

Escenas de película fueron captadas en el Metro de Nueva York, luego de que los remanentes del huracán “Ida” dejaran inundaciones en la ciudad y cascadas en el interior de este transporte y que en muchos casos fueron comparadas con las registradas en Metro de la Ciudad de México.

En redes sociales se han compartido videos de las afectaciones en el Metro neoyorquino, donde caudales de agua caían del techo de los túneles, mientras uno de los trenes arribaba a la estación.

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La grabación muestra a uno de los pasajeros en el momento justo que brinca del tren para salir al pasillo, pero tuvo que pasar por la cascada. Luego de unos segundos, el transporte avanzó, mientras los chorros de agua seguían cayendo a las vías.

En otro video, tomado en la estación Calle 28, se observan a varias personas que esperan el Metro, cuando de pronto un chorro de agua empieza a inundar el pasillo, ante la mirada atónita de los usuarios.

Second perspective on 28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) pic.twitter.com/CYQvPkgeVg — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021

Pronto, el agua inundó el andén de la estación, donde los viajeros esperaban el paso del tren, además de las vías. Otros espacios de este transporte también quedaron anegados, como se mostró en un video compartido en Twitter.

Los remanentes de “Ida” no solo afectaron el transporte, las calles de Nueva York quedaron bajo el agua, por lo que algunos internautas ironizaron con que el centro de la ciudad se había convertido en una playa.

El centro de Nueva York ya tiene playa. Esta noche los 80 litros caídos en una hora en el observatorio de #NewYork Central Park tiene un intervalo de recurrencia de 200 años. El total de 132 litros en tres horas tiene un intervalo de recurrencia de 500 años. #nuevoclima🌍 pic.twitter.com/zHvAC3TJaE — Mario Picazo (@picazomario) September 2, 2021

Las inundaciones en el servicio subterráneo de trenes provocaron que casi todas las líneas suspendieran sus actividades para evitar accidentes. Entre 17 y 18 trenes se quedaron varados la noche de este miércoles, por lo que servicios de emergencia tuvieron que rescatar a los usuarios, quienes resultaron ilesos.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo interino de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), mencionó que había sido una noche “histórica y desafiante para la región, para los clientes y los trabajadores” del Metro.

Los neoyorquinos no deberían intentar viajar hasta nuevo aviso. Aumentaremos los trabajos en el sistema cuando sea seguro, para que a medida esta tormenta épica amaine, el servicio se pueda restablecer.

Nueva York en estado de emergencia por las fuertes lluvias

Las lluvias causadas por los remanentes de “Ida” prácticamente paralizaron Nueva York, pues los ciudadanos no solo encontraron inundaciones en las calles y cascadas en el Metro, el agua también llegó hasta sus hogares, como ocurrió en este departamento de Brooklyn.

reportedly Borough Park, Brooklyn pic.twitter.com/iGLwgulWLX — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró el estado de emergencia debido al “evento meteorológico histórico” registrado la noche de este miércoles, que dejó “lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras”.

Si está pensando en salir, no lo haga. Manténgase alejado del Metro. Manténgase alejado de las carreteras. No conduzca hacia estas aguas turbulentas. Permanezca en el interior.

Please stay off the streets tonight and let our first responders and emergency services get their work done.



If you’re thinking of going outside, don’t. Stay off the subways. Stay off the roads. Don’t drive into these heavy waters.



Stay inside. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

El departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que ha rescatado a cientos de personas, algunas quedaron atrapadas en sus vehículos en medio de las inundaciones y otras se encontraban en las estaciones del Metro más afectadas.

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