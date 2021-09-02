Cristiano Ronaldo rompe nuevo récord goleador con Portugal

El atacante de Portugal, Cristiano Ronaldo, rompió este miércoles un récord goleador con su selección, luego de conseguir dos goles en el encuentro que protagonizó contra su similar de Irlanda, en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo es un animal del gol. 111 goles de CR7 a nivel selecciones, récord absoluto.pic.twitter.com/6TRwN1tb1a — Ale Liparoti 🇦🇷 (@AleLiparoti) September 1, 2021

Cristiano Ronaldo rompió el récord al convertirse en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones tras anotar dos goles de último minuto para darle la victoria a Portugal de 2-1 sobre Irlanda, en un partido del Grupo A de la clasificatoria europea rumbo a Qatar 2022.

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A pesar de que rompió el récord, Cristiano Ronaldo, ahora atacante del Manchester United, incluso desperdició un tiro penal en la primera parte del partido, después de que su tiro cruzado a la derecha fue desviado por el portero Gavin Bazunu, de Irlanda.

Estoy muy feliz, no sólo por el récord sino que también por los momentos especiales, con dos goles al término del partido.

Con los dos goles que Cristiano Ronaldo anotó al minuto 89 y 96 respectivamente, llegó a los 111 con la selección de Portugal, superando al goleador iraní, Ali Daei, quien tenía 109 anotaciones con su selección y se retiró en 2007.

Falló un penal y desató a los haters. Anotó doblete para darle triunfo a Portugal y los silenció.



Cosas que sólo puede hacer Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/CmzObKHmyV — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) September 1, 2021

Cristiano Ronaldo evitó la derrota de Portugal

Cristiano Ronaldo evitó la derrota de Portugal con las dos anotaciones agónicas que consiguió, ya que John Egan adelantó a Irlanda con un cabezazo tras un tiro de esquina justo antes del término del primer tiempo.

Fue muy duro, pero tenemos que apreciar lo que hizo el equipo, que junto a los aficionados creyó hasta el final.

Lo que parecía ser una noche frustrante para Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal, se convirtió en una victoria, ya que el atacante empató el marcador al minuto 89. Luego sentenció la victoria a los 96 minutos del partido con un cabezazo para asegurar los tres puntos para los locales.

|Reuters

Portugal lidera el Grupo A con 10 puntos tras cuatro partidos disputados, por lo que mantiene tres unidades sobre Serbia, que tiene un partido menos.