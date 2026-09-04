“Las Malvinas son argentinas": Milei anuncia plan de defensa para la soberanía de las islas

Javier Milei, presidente de Argentina, anunció una serie de medidas relacionadas con la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, actualmente bajo control británico.

Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario señaló que impedirá las actividades de compañías que participen, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas sin autorización de Argentina.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", dijo.

Los reclamos de Milei por las Islas Malvinas

Javier Milei hizo referencia al proyecto Sea Lion, operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, advirtiendo que su puesta en marcha podría concretarse durante los próximos meses.

El mandatario sostuvo que el proyecto británico representa un riesgo para los intereses de su país debido a la posibilidad de que se comiencen a extraer reservas de petróleo ubicadas en la zona marítima que Argentina considera propia.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026

También afirmó que, si el gobierno no responde de manera rápida, las compañías involucradas podrían adquirir en poco tiempo la capacidad de explotar esos recursos.

Argentina reforzará su presencia militar

Además de las sanciones económicas, Javier Milei anunció que su administración destinará mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, provincia ubicada en uno de los puntos continentales más próximos al archipiélago.

Para el presidente argentino, aumentar su capacidad militar en el Atlántico Sur constituye una cuestión estratégica y no únicamente una decisión relacionada con la política interna.

El mandatario también vinculó sus anuncios con las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que está reconsiderando su postura respecto a la disputa por las Malvinas.

Ante este escenario, aseguró que existen cambios en el contexto internacional que podrían favorecer la posición argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que actualmente se mantienen bajo control británico.