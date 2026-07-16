Islas Malvinas: ¿Dónde están, cómo son y cuál es el origen del conflicto entre Argentina e Inglaterra?

Fue una manta con una frase sobre las Islas Malvinas la que revivió un conflicto histórico de años entre Argentina e Inglaterra durante el partido de semifinales del Mundial 2026.

¿Dónde están las Malvinas, cómo son, qué originó el conflicto histórico y qué pasó en el partido?

⚽️ Reino Unido pide a la FIFA investigar a la Selección de Argentina



El reclamo de ministro de Empresa, Peter Kyle, surge por la pancarta sobre las Islas Malvinas mostrada tras vencer a Inglaterra pic.twitter.com/ID5B0Sveyk — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

¿Qué pasó en el partido Inglaterra vs Argentina?

La polémica estalló tras el partido de futbol en el que Argentina le ganó 1-2 a Inglaterra.

Al terminar el encuentro, los jugadores de argentinos celebraron enseñando una manta que decía: "Las Malvinas son argentinas".

Al parecer, el hecho no agradó al gobierno del territorio pues este emitió un comunicado expresando su molestia y acusando al equipo de usar su hogar como un "balón político" tras un conflicto histórico.

¿Dónde están las Islas Malvinas?

Estas islas están en el sur del océano Atlántico, muy cerca de la Patagonia argentina, a unos 480 kilómetros de las costas de Sudamérica y a casi 13 mil kilómetros de distancia del Reino Unido.

Su cercanía física con el continente es lo que reclaman desde Argentina, mientras que los británicos defienden su derecho el control que tienen desde hace casi dos siglos.

¿Las Islas Malvinas son de #Argentina o de Reino Unido?



La disputa sobre las Islas Malvinas representa un profundo conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido que ha perdurado por décadas.



El punto más crítico de la rivalidad se alcanzó en 1982 con un conflicto… pic.twitter.com/wwBmkfJsfV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

¿De qué tamaño son las Islas Malvinas?

El territorio está compuesto por dos islas principales, Soledad al este y Gran Malvina al oeste, acompañadas por más de 700 islas e islotes más pequeños.

En total, el territorio de las Malvinas abarca un espacio de aproximadamente 12 mil kilómetros.

Población de las Islas Malvinas

En las islas vive una población muy pequeña que apenas supera los 3 mil 200 habitantes.

La gran mayoría de los pobladores son de origen británico y se les conoce localmente como "kelpers".

Casi toda la gente se concentra en la capital, Stanley, y se dedican principalmente a la pesca, a la ganadería de ovejas y al turismo que llega en cruceros durante la temporada de verano.

¿A quién pertenece las Islas Malvinas?

El territorio es administrado actualmente por el Reino Unido, pero Argentina mantiene su reclamo histórico para recuperarlo.

La disputa llevó a ambos países a una guerra de 74 días en el año 1982. Este conflicto cedió con la rendición de los argentinos y dejó un saldo de 649 militares de Argentina, 255 soldados británicos y tres civiles fallecidos.