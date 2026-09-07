Miles se sumaron a la carrera “Todo México salvando vidas” para apoyar a la Cruz Roja: VIDEO
Esta carrera organizada por la Cruz Roja une a las familias, promueve la salud y es una muestra de que al correr, también es posible ayudar a salvar vidas.
“La parte más importante de los recursos va para cubrir los gastos más importantes de la carrera y lo demás va para la preparación para desastres”, explicó Eduardo De Agüero, presidente nacional de la Cruz Roja, al participar en esta importante actividad, junto a miles de personas.
En la Ciudad de México (CDMX) se dieron cita un gran número de corredores, que con emoción participaron en la séptima edición de “Todo México Salvando Vidas”.
Familias enteras, personas de todas las edades y participantes que llevaron a sus mascotas, todos se unieron por una sola causa: ayudar a la Cruz Roja y con ello, salvar vidas.