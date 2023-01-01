Miles se congregan en Brasilia para investidura de Lula Da Silva

Este domingo, se llevará a cabo la investidura de Lula Da Silva como presidente de Brasil durante los próximos cuatro años. En una ceremonia con cerca de 30 mil personas en las calles de la capital, Brasilia, se llevará a cabo la toma de posesión con un gran operativo de seguridad.

Las filas para registrarse en la entrada del recinto eran masivas por la mañana de este 1 de enero y las personas continuaron llegando para observar en primera fila el regreso del líder de izquierda de 77 años.

Con un concierto y ceremonia, la investidura de Lula Da Silva durará más de 16 horas, pues las actividades comenzaron en punto de las 10 horas de este domingo y terminarán a las 15:30 del lunes 2.

Se llevará a cabo un megaconcierto con cerca de 60 músicos en la emblemática Explanada de los Ministerios. A pesar de las predicciones de lluvia para la tarde de este domingo, los seguidores de Lula Da Silva se encontraron a la espera de poderlo ver.

Miles se congregaron para poder ver a Lula Da Silva|Reuters

Jefes de Estado presenciarán toma de protesta de Lula Da Silva

Cerca de 19 jefes de Estado participarán en la ceremonia de posesión de Lula Da Silva. La lista de invitados incluye a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de Alemania, Frank Walter Steinmeier, entre otros.

Asimismo, el rey de España, Felipe VI llegó a Brasilia para asistir a la investidura del presidente electo Lula Da Silva.

Nicolás Maduro no viajará a Brasil a la toma de posesión del presidente electo Lula Da Silva; sin embargo, acudirá en su lugar el presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez.

Se prevé que el líder de izquierda, Lula Da Silva, llegue a uno de los extremos de la Explanada de los Ministerios en un coche descapotable y sin protección antibalas cerca de las 14:30 (hora local).