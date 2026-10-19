VIDEO: Muere Militar de la Fuerza Aérea tras caer del techo del Alamodome durante demostración de rápel

Un militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió en un accidente tras caer desde las vigas del Alamodome, en San Antonio, Texas, durante una exhibición de rápel realizada antes del partido de futbol americano entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Academia Naval de Estados Unidos, el sábado 17 de octubre de 2026 .

El militar recibió atención médica en el campo y posteriormente fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las lesiones. La Base de la Fuerza Aérea Nellis confirmó su muerte el domingo; hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad y las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación.

¿Cómo ocurrió la caída del militar en el Alamodome?

La demostración formaba parte de las actividades previas al encuentro deportivo, organizado en el marco del evento anual Salute to Armed Forces and Veterans, dedicado a reconocer a integrantes de las fuerzas armadas y veteranos.

Como parte de la ceremonia, cuatro miembros de una unidad militar tenían previsto descender mediante cuerdas desde la estructura superior del estadio hasta el terreno de juego; sin embargo, durante la maniobra, uno de los participantes perdió el control del descenso y cayó a gran velocidad, según las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales.

El incidente ocurrió frente a los asistentes que se encontraban en el recinto para presenciar el partido; después de que el militar recibió los primeros auxilios y fue llevado al hospital, se realizó un momento de silencio en su memoria.

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🚨🚨BREAKING NEWS: WARNING GRAPHIC🚨🚨 A U.S. MILITARY SERVICE MEMBER WAS SERIOUSLY INJURED AFTER FALLING WHILE RAPPELLING FROM THE ALAMODOME CEILING BEFORE THE #UTSA VS. NAVY GAME. The soldier was rushed to the hospital. A horrific video to watch. https://t.co/YVvYtjL9m4 — MLFootball (@MLFootball) October 18, 2026

Partido entre UTSA y Navy continuó tras la emergencia

El encuentro entre los Roadrunners de UTSA y el equipo de la Academia Naval estadounidense sufrió una demora mientras se atendía la emergencia; una vez concluidas las primeras acciones, el partido pudo continuar.

Durante el desarrollo del evento, representantes de ambas instituciones deportivas, responsables del Alamodome y autoridades locales se reunieron con el comisionado de la Conferencia Americana, Tim Pernetti, para revisar la información disponible y analizar los pasos posteriores.

Fuerza Aérea de EU investiga la muerte del aviador

La oficina de asuntos públicos de la Base de la Fuerza Aérea Nellis informó que el integrante de las fuerzas armadas pertenecía al Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate; no obstante, no divulgó su nombre.

La institución señaló que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente y pidió respetar la privacidad de los familiares, amigos y compañeros del fallecido.