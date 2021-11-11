Despliegan militares en El Salvador por aumento de homicidios

El Salvador inició un despliegue extraordinario de soldados en las calles para enfrentar una reciente alza de homicidios en el país, anunció el jueves el presidente Nayib Bukele, quien denunció la existencia de "fuerzas oscuras" que quieren regresar al país al pasado al justificar la medida.

Llaman dictador a Bukele

El mandatario, que en las últimas semanas ha bromeado en Twitter sobre las acusaciones que ha recibido de "dictador" por parte de sectores opositores, fue duramente criticado en 2020 por la ocupación temporal del Congreso con militares y policías como forma de presionar al Legislativo.

"Hemos desplegado a nuestra PNC (Policía Nacional Civil) y a nuestra Fuerza Armada para contener el incremento de homicidios registrado en las últimas 48 horas", anunció Bukele en una publicación en Facebook que incluye un video en el que se observa a militares patrullando las calles en plena noche.

El Gobierno no informó del número de soldados que fueron enviados a patrullar, pero una fuente oficial dijo que la mayoría se desplegaría en zonas populosas de la capital, San Salvador, y áreas aledañas.

El presidente de 40 años, en el poder desde 2019, indicó que no será fácil ni rápido resolver el problema de la inseguridad, pero se encomendó a Dios para lograrlo.

Incrementan homicidios en dos días

El despliegue de militares busca contrarrestar un dramático incremento de homicidios entre el martes y miércoles, más de 30 según fuentes gubernamentales, un número que supera el promedio durante su mandato, en el que se ha reducido la estadística hasta promedios de menos de dos casos al día.

A raíz de los homicidios suscitados en los últimos dos días, el Presidente @nayibbukele ha ordenado incursiones inmediatas de la @PNCSV y la @FUERZARMADASV donde se han registrado estos sucesos. pic.twitter.com/i1c8nbObdY — Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) November 11, 2021

En septiembre de 2020, el periódico digital salvadoreño El Faro reveló en una investigación que funcionarios del Gobierno negociaron con pandillas la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios para pandilleros.

El artículo fue calificado de "farsa" por Bukele, pero la fiscalía dijo que investigaría el caso.

Representantes de la oposición han señalado en redes sociales que el repunte de homicidios podría deberse a un eventual resquebrajamiento de esa tregua. Bukele anticipó que "en las próximas horas" anunciará más medidas para frenar el aumento de la violencia.

