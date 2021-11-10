Biden endurece sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, promulgó este miércoles la "Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021", (Renacer, por sus siglas en inglés), la cual propone nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

El gobierno de Joe Biden anunció que con la ley Renacer se restringirán “los préstamos bancarios multilaterales para combatir la corrupción del régimen" de Daniel Ortega en Nicaragua.

Además, revisará la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central, que da un trato preferencial a las exportaciones a Estados Unidos.

La Casa Blanca detalló en un comunicado que la propuesta fue aprobada por el congreso estadounidense hace seis días, con el apoyo de demócratas y republicanos, quienes recomendaron una revisión del tratado de libre comercio con el país centroamericano.

Para realizar las sanciones, el documento solicitó una mayor coordinación de esas medidas con la Unión Europea y Canadá, así como una mayor supervisión por parte de Estados Unidos de los préstamos internacionales a Managua.

El gobierno de Joe Biden señaló que aplicará "todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua" contra el régimen de Daniel Ortega, al cual calificó como una"dictadura".

|Reuters

Biden en desacuerdo con el gobierno de Daniel Ortega

El domingo, Biden fue el primer mandatario extranjero que rechazó las elecciones nicaragüenses, y señaló las violaciones a los derechos humanos producidas en el país centroamericano desde junio, cuando Daniel Ortega inició una ola de persecución y encarcelamiento contra sus opositores.

Las detenciones de decenas de políticos de oposición, incluidos aspirantes a la presidencia, prácticamente garantizaron que Ortega, un exguerrillero marxista, ganara un cuarto mandato consecutivo en las elecciones, reforzando su control sobre el país centroamericano.

Posteriormente, Daniel Ortega se burló el lunes por la noche de sus retractores estadounidenses, los llamó "imperialistas yanquis" y los acusó de intentar socavar el proceso electoral de Nicaragua.