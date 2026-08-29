VIDEO: Llegaron borrachos y en bola; militares estadounidenses golpean a influencer mexicano

El influencer mexicano Patricio Ramírez presentó denuncia en Panamá tras haber sido agredido físicamente por tres ciudadanos estadounidenses que, según su propio relato, serían integrantes de las fuerzas militares de ese país.

El creador de contenido dio a conocer el caso mediante distintos videos publicados en redes sociales, donde explicó que la agresión ocurrió el pasado 15 de agosto dentro del hostal El Viajero.

Así golpearon al influencer mexicano en Panamá

Patricio Ramírez compartió un video en sus redes sociales que muestra la grabación de las cámaras de seguridad del hostal El Viajero durante la noche del 15 agosto.

En el clip se puede ver al mexicano discutir con varias personas dentro de un elevador y, momentos después, dos sujetos lo comienzan a golpear hasta derribarlo.

Otros dos hombres intentan detener la pelea y uno más llega a la escena, quien también se involucra en el conflicto y se vuelve una bronca de tres contra dos.

Segundos después, la grabación se detiene, por lo que no se puede observar el desenlace de la riña.

"Un grupo de militares EBRIOS, empezaron a amedrentarme dentro de un elevador. Al llegar a mi piso, lo único que les pedía era respeto y les preguntaba que cuál era su problema. Me bajo, me vuelven a insultar, detengo el elevador y enseguida me abordan y golpean!", escribió Patricio Ramírez en su cuenta de Facebook.

Patricio Ramírez denunció la agresión

En su misma publicación, Patricio Ramírez reveló que levantó una denuncia ante las autoridades de Panamá, sin embargo, mencionó que "no sirvió de nada", pues estarían protegidos por las relaciones diplomáticas de Estados Unidos.

"Quiero mencionar que la policía de Panamá siempre fue imparcial y me trató con respeto! Sin embargo, lamentablemente ellos no tienen el poder de hacer algo debido a las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos".

Además, el influencer mexicano también compartió el nombre de los tres agresores: Lally Joseph Fitzgerald, Nathan Beagle y Alexander Ermer.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que las autoridades están investigando los hechos, pues todos sus miembros están sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar.