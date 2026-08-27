Foto de un sicario que acabó herido: ¿Quién mató al influencer César Gastélum? Esto se sabe de “El Dron”

Lo mataron en plena transmisión de un video para sus redes sociales. El influencer César Gastélum fue atacado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el 4 de agosto de 2026.

Sus seguidores fueron testigos de este crimen. Hoy, 22 días después del homicidio, agentes federales detuvieron a uno de los presuntos asesinos del creador de contenido.

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¿Quién mató al influencer César Gastélum?

La investigación del crimen llegó a las autoridades federales, quienes trabajaron por días para ubicar a los dos hombres que acabaron con la vida de César Daniel Nolazco Gastélum, conocido en redes sociales como "Cesarín".

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la captura de este sujeto, y otro hombre que estaba con él, pero este último hasta ahora no guarda relación con el homicidio del influencer. El presunto responsable de haber disparado hace casi un mes hasta ahora es Jesús Alberto "N", “El Dron”.

"En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra la víctima", confirmó el funcionario en su cuenta de X.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

Presunto asesino de César Gastélum resultó herido tras enfrentamiento con agentes

"El Dron" salió de Culiacán a Puebla para esconderse, pero los agentes lo vigilaron y descubrieron que se escondía en San Bernardino Tlaxcalancingo, donde se implementó un operativo para detenerlo junto con un sujeto identificado como Jesús Daniel "N", quien lo acompañaba.

Sin embargo, previo al atresto, ambos, junto con un tercer acompañante, dispararon contra los agentes, quienes al ver en peligro su vida, respondieron la agresión.

Tras los disparos, uno de los agresores fue alcanzado por las balas y murió, pero "El Dron" y Jesús Daniel "N" resultaron heridos. Les aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos y una bolsa con droga.

En el operativo para detenerlo participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, así como con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.