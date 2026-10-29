Senado autoriza llegada de militares de EU a México, ¿cuánto tiempo estarán?

Veintinueve integrantes de los Navy SEAL llegarán a México con armamento, municiones y equipo táctico para entrenar a 87 elementos de la Armada durante casi seis meses. El ingreso de los militares estadounidenses fue autorizado este miércoles por el Senado, con 87 votos a favor y cinco en contra, tras la solicitud presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El despliegue comenzará este jueves 29 de octubre, cuando una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrice en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

¿En qué consistirá el entrenamiento de los Navy SEAL en México?

Los instructores del Equipo 4 de los Navy SEAL participarán en actividades de adiestramiento en el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur, y en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México.

El programa contempla preparación en medicina táctica, atención de heridos bajo fuego, planeación de operaciones especiales, reacción al contacto, patrullaje urbano y rural, combate cercano en interiores y abordaje de embarcaciones.

En las prácticas participarán integrantes del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, el Batallón de Fusileros Paracaidistas, el Batallón de Comandos Anfibios y la Unidad de Inteligencia Naval.

Al presentar el dictamen, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez sostuvo que la capacitación permitirá intercambiar experiencias, perfeccionar procedimientos y mejorar la preparación individual y colectiva de los elementos navales mexicanos.

Con 80 votos en favor y 5 en contra, el pleno del @senadomexicano autoriza el ingreso a territorio nacional de 28 militares de EU, del Navy SEAL’s. https://t.co/JvZz6jdWXa — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 28, 2026

¿Cuándo terminará la estancia de los militares estadounidenses?

La autorización comprende del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027. Durante ese periodo, el 16 de diciembre, 24 integrantes regresarán a Estados Unidos por vía comercial y volverán a México el 17 de enero. Cuatro militares permanecerán en territorio nacional para resguardar el equipo.

La salida definitiva está prevista para el 15 de abril de 2027, desde la Base Aeronaval de La Paz.

El dictamen establece que los 87 marinos mexicanos conservarán su cadena de mando y no quedarán subordinados a fuerzas extranjeras. El decreto entrará en vigor de inmediato y será publicado en el Diario Oficial de la Federación.