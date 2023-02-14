Ministra Esquivel presentó pruebas ante UNAM por supuesto plagio

Ciudad de México. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, informó que el caso de la ministra Yasmín Esquivel sigue su proceso ante el Comité de Ética de la máxima casa de estudios.

Señaló que este lunes sus representantes entregaron pruebas y argumentó sobre el caso relacionado al plagio de su tesis de licenciatura.

“Ya fue alguien por parte de la maestra a presentar sus argumentos”, aseguró el rector en breve entrevista en la Cámara de Diputados.

Pero aclaró que aún no se perfila imponer una sanción ya que el proceso continuo y se deberá conocer el resultado del dictamen que emita el Comité de Ética.

Enrique Graue aclaró que este y ningún caso pondrá en riesgo la reputación y rango de profesionalismo que ha ganado la Universidad Nacional Autónoma de México

“Por ningún caso. El prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperamos que sea” puntualizo.

Dijo que a raíz de que se ventiló el presunto plagio la UNAM ya trabaja en una regulación para evitar nuevos casos.

Graue niega enfrentamiento con el Estado

El rector de la UNAM así ve los dichos que se han emitido por el Presidente de la Republica en torno al proceso de investigación y actuación por el supuesto plagio de la ministra Esquivel. “Yo no veo ese enfrentamiento como tal, a veces son opiniones, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado”

Las declaraciones de Enrique Graue se produjeron luego de firmar un convenio de colaboración entre la UNAM y la Cámara de Diputados, con el objetivo de emprender trabajos conjuntos en materia de docencia, investigación y difusión de la cultura.

