AMLO arremete contra rector de UNAM por ministra Yasmín Esquivel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de lavarse las manos en el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Durante la mañanera de hoy, AMLO calificó de político el tema de la ministra y la decisión de la UNAM de turnar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que resolviera el caso de retirar o no la cédula.

#EnLaMañanera | Por segunda ocasión en la mañanera, el presidente @lopezobrador_ se lanzó contra el rector de la #UNAM Enrique Graue, después de que avaló que su institución concluyó que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio que data desde 1987 pic.twitter.com/AhTiBzgJkT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

“Que el rector de la UNAM firme un comunicado, se trata de un asunto de buen nivel politiquero porque eso de que les preocupa mucho la ética, pues ando buscando al tonto que se los crea”, declaró durante la conferencia matutina.

Aseguró que el rector de la UNAM “se lavó las manos” al firmar un pronunciamiento sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, a pesar de que él recomendó que fuera la casa de estudios la que lo resolviera.

"Su tribunal tenía que hacer una recomendación si es válido o no el título, se va analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo del plagio, si se llevó a cabo o no, está este asunto muy vinculado a la politiquería porque de cuando acá les importa tanto la ética", se pronunció López Obrador.

AMLO asegura SEP analizará caso de Yasmín Esquivel

Luego de que la UNAM turnó el caso de presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel a la SEP para determinar si es válido o no su título, aseguró que se revisará con detenimiento.

#EnLaMañanera | Después de que la #UNAM concluyó que la tesis de 1987 de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio, el presidente @lopezobrador_ responsabilizó al rector Enrique Graue, de esta determinación. pic.twitter.com/TYIZKTAPMP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 12, 2023

“Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, la pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver? Como Poncio Pilato, el rector se lavó las manos… Claro que está metido, hablando en plata porque ya basta de simulación y de hipocresías, pero pronto, veremos cómo está la situación, pero no vamos a evadir si tenemos responsabilidad el actuar”, dijo.

Sin embargo, AMLO desaprobó el plagio y dijo que en su administración no se permite la corrupción.

