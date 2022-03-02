Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: cae la ciudad de Jersón

En las últimas horas de la operación militar de Rusia vs Ucrania, hoy 2 de marzo las fuerzas rusas capturaron su mayor ciudad hasta el momento: Jersón, e intensificaron el bombardeo en las principales ciudades en medio de las versiones de que vuelven a la mesa de negociación en Minsk. Aquí te dejamos el minuto a minuto de la operación militar.

13:44 HORAS

Macron mantiene diálogo con Putin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantendrá contacto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para intentar convencerle de que renuncie a las armas.

En un discurso solemne dirigido a la nación, el jefe de Estado francés añadió que ofrece la ayuda de Francia en las negociaciones abiertas entre portavoces rusos y ucranianos y señaló que busca evitar que la actual guerra en Ucrania se extienda a otros países.

13:38 HORAS

Rusia avanza en el sur de Ucrania

El Ejército ruso avanzó en el sur de Ucrania, donde tomó el control de Jersón, y donde prácticamente bloquea ya Mariúpol, así como en el este, donde asegura haberse apoderado en buena medida de la costa del mar de Azov.

13:20 HORAS

Se escucha fuerte explosión en Kiev

El miércoles se oyó una fuerte explosión cerca de la estación central de ferrocarril de Kiev, la capital ucraniana, según informó el asesor del Ministerio del Interior Anton Herashchenko en un post en Internet.

Un testigo de Reuters en Kiev informó de que escuchó una enorme explosión que hizo temblar la tierra.

12:36 HORAS

Abramovich pone a la venta el Chelsea

El empresario ruso Roman Abramovich dijo el miércoles que decidió vender el Chelsea Football Club y prometió donar el dinero de la operación para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania.

"Siempre he tomado decisiones teniendo en cuenta los intereses del club", dijo Abramovich en un comunicado.

12:26 HORAS

Ucrania pide ayuda para resguardar instalaciones nucleares

En medio de temores por posibles incidentes radiactivos a causa de la invasión rusa, Ucrania ha pedido al OIEA "ayuda inmediata" para garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares, que en ningún caso tienen fines militares.

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, explicó hoy en Viena durante una reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia que sus expertos están analizando qué tipo de ayuda pueden brindar

11:20 HORAS

Avión de la Fuerza Aérea iniciará regreso a México mañana

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el avión de la Fuerza Aérea mexicana saldrá de Rumania el jueves 3 de marzo con los mexicanos evacuados de Ucrania.

📸El avión 737 de la Fuerza Aérea🇲🇽, enviado por instrucciones del presidente López Obrador y coordinado por el canciller @m_ebrard, saldrá de vuelta a México este jueves 3 de marzo.



La Emb.@olgarciaguillen continúa atendiendo la situación desde la zona fronteriza entre 🇺🇦 y 🇷🇴. pic.twitter.com/M7GsFwkgBz — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2022

11:17 HORAS

Rusia reporta 498 soldados muertos en una semana

El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció la muerte de 498 soldados en la operación militar que inició hace siete días contra Ucrania, además de mil 597 militares heridos.

La información, la primera desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, la proporcionó el portavoz de Defensa ruso, Igor Konashénkov, en un comunicado.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2 — United Nations (@UN) March 2, 2022

11:04 HORAS

La ONU condena operación militar de Rusia en Ucrania

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas condenó la invasión de Rusia a Ucrania, con 141 naciones a favor, 5 en contra y la abstención de 35.

El texto aprobado en la ONU "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.

10:41 HORAS

Ucrania pide presionar con sanciones a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, llamó a la comunidad internacional a incrementar las presiones contra Moscú hasta que esté dispuesta a "negociaciones constructivas".

"Ucrania está comprometida con buscar las vías para un arreglo diplomático, pero mientras Rusia no pruebe su disposición a negociaciones constructivas, todos los aliados deberán unirse para aumentar la presión sobre Rusia", dijo en una conversación telefónica con el secretario de Estado, Anthony Blinken.

10:32 HORAS

Francia suspende actos culturales de Rusia

Francia decidió suspender la celebración de cualquier acto cultural que esté vinculado con instituciones oficiales rusas o artistas rusos que estén en favor de la intervención rusa en Ucrania, anunció este miércoles la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot.

Nous sommes solidaires des artistes, des professionnels de la culture et des journalistes ukrainiens, durement éprouvés. Nous n’oublions pas les russes dissidents. Ensemble, ils font vivre au quotidien la démocratie et la culture, ferment de paix et de dialogue entre les peuples. — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 2, 2022

10:17 HORAS

Ucrania entreagará a soldados rusos a sus madres en Kiev

Ucrania pidió a las madres de los soldados rusos detenidos ir a buscarlos a Kiev.

“Se decidió entregar los soldados rusos capturados a sus madres si vienen a buscarlos a Ucrania, a Kiev“, declaró el Ministerio ucraniano de Defensa en un comunicado.

Mexicanos salieron de #Ucrania en autobús; 24 personas, entre ellos 18 connacionales llegaron a #Siret en #Rumania y ya viajan a #Bucarest



De esta operación #rescate que acompaña el equipo de #FIA, aquí los últimos hechos con @AGUSTINTVAZTECA y José María Cervera @malbicho4 pic.twitter.com/3IruT9zzAE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 2, 2022

9:45 HORAS

Rusia reporta que negociaciones se reanudan el jueves

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrará el jueves, dijo el ruso Vladímir Medinski.

"Les esperamos mañana, ya están de camino", dijo a la televisión pública rusa Medinski desde Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, que acogerá la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev.

8:54 HORAS

ACNUR pide abrir fronteras a africanos que salen de Ucrania

La agencia de la ONU para los refugiados llamó a los países vecinos de Ucrania a abrir sus fronteras a los ciudadanos africanos que huyen del conflicto en ese país, en medio de informes que indican que a algunos se les niega el acceso a un lugar seguro, dijo el ACNUR.

En las redes sociales han circulado videos y testimonios que denuncian la discriminación contra los africanos en las estaciones de ferrocarril y los puestos fronterizos. Reuters no ha podido autentificar estos relatos.

7:37 HORAS

Ucrania reporta muerte de 2 mil civiles

Más de 2 mil civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia, dijo el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.

"Durante los siete días de la guerra Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores", señaló el DSNS en su página de Facebook.

México 🇲🇽 votará a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania 🇺🇦 en la Asamblea General de la ONU 🇺🇳. https://t.co/80rkhxHOi2 pic.twitter.com/eGmaDwcIY8 — Misión de México ONU (@MexOnu) March 2, 2022

7:10 HORAS

La única alternativa a las sanciones es guerra nuclear: Lavrov

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aseguró que el presidente Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería "una guerra nuclear devastadora", en declaraciones la televisión catarí Al Jazeera.

Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", afirmó al canal árabe Lavrov, que agregó que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora".

7:09 HORAS

Han salido de Ucrania más de 874 mil personas: ONU

La ONU elevó a 874 mil 26 el número de refugiados que han huido de la guerra de Ucrania. Según las estimaciones del organismo, se espera que en las próximas semanas cuatro millones de personas escapen del país si continúa recrudeciéndose la ofensiva militar rusa.

#Ukraine latest:

- 874,026 people have now fled to neighbouring countries.

- An estimated 4 million people are expected to flee in the coming weeks if the situation escalates.

- New UNHCR data portal with latest figures here ➡️https://t.co/oVYFiBEFA4 pic.twitter.com/upLiXS104c — Laura Padoan (@Laura_Padoan) March 2, 2022

6:49 HORAS

Papa dona material médico para Ucrania

El papa Francisco donó material médico para que se envíe en los próximos días a Ucrania para ayudar a una población que está sufriendo la invasión de Rusia, informó el responsable de la limosnería vaticana, el cardenal polaco Konrad Krajewski.

6:30 HORAS

Hoy 2 de marzo entró en vigor la suspensión de emisiones rusas

La Unión Europea suspende desde hoy las actividades de radiodifusión de los medios pro-Kremlin Sputnik y Russia Today "hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación", dijo el Consejo en un comunicado.

6:25 HORAS

UE saca a 7 bancos rusos del SWIFT

La Unión Europea excluyó a siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta las transacciones mundiales como parte de sus sanciones por la invasión de Rusia a Ucrania.

Los bancos, a los que se les concederá un plazo de 10 días para que pongan fin a sus operaciones SWIFT, son VTB VTBR.MM, el segundo banco más grande de Rusia, junto con Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank PSKBI.MM, Bank Rossiya, Sovcombank y VEB.

UE y EU excluyen a bancos de Rusia del sistema SWIFT

6:19 HORAS

Atletas competirán como neutrales en Paralímpicos de Invierno

Los atletas rusos y bielorrusos podrán competir como neutrales en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín, dijo el miércoles el Comité Paralímpico Internacional (CPI), a pesar de los llamamientos para que se los sancione tras la invasión rusa de Ucrania, para la que Bielorrusia ha sido un escenario clave.

5:57 HORAS

Hoy se reanuda la mesa de negociación Rusia vs Ucrania

La agencia de noticias rusa TASS citó a un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, diciendo que el miércoles se celebrará una segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Según TASS, el asesor, Oleksiy Arestovych, habló en la cadena de televisión Ucrania-24.

5:47 HORAS

Cae la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania

Rusia tomó el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según los militares rusos, en la ciudad, con cerca de 300.000 habitantes y situada en el río Dniéper y a orillas del mar Negro, "la infraestructura civil y el transporte público funcionan con normalidad".

5:12 HORAS

Anuncian nuevas suspensiones contra Rusia, ahora es Boeing

Boeing suspendió el mantenimiento y el apoyo técnico a las aerolíneas rusas y la empresa energética estadounidense Exxon Mobil dijo que abandonará Rusia, sumándose a una creciente lista de empresas occidentales que rechazan a Moscú por su invasión de Ucrania.

Airbus AIR.PA también dejó de enviar piezas de repuesto a Rusia y de prestar apoyo a las aerolíneas rusas.

5:00 HORAS

Bélgica pide dejar de adquirir pastillas de yodo

Las autoridades belgas avisaron a los ciudadanos que "no es necesario" adquirir pastillas de yodo por la guerra en Ucrania, después de que el lunes cerca de 30 mil personas fueran a la farmacia a obtener el fármaco, gratuito en un país con dos centrales nucleares.