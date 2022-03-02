Hay más de 2 mil civiles muertos tras la invasión de Rusia en Ucrania

Desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, se reportan más de dos mil civiles muertos a consecuencia de este conflicto armado, afirmó el Servicio Estatal de Emergencia (DSNS, por sus siglas en ucraniano).

“Durante los siete días de guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de dos mil ucranianos, sin contar nuestros defensores”, explicó el DSNS.

En sus redes sociales, detalló que hasta ahora salvaron a unas 150 personas y evacuaron a 500 civiles, gracias a que se controlaron más de 400 incendios, consecuencia de los “bombardeos enemigos”.

“Lamentablemente, 10 rescatistas murieron y 13 resultaron heridos en la misión”, confirmó el DSNS y agregó que su equipo logró desactivar 416 artefactos explosivos.

Todo el pueblo ucraniano se ha defendido contra el furtivo y cínico ataque de Rusia y Bielorrusia, y cada hora, hay pérdida de vidas de niños, mujeres y defensores.

En su cuenta de Facebook, el DSNS mostró videos y fotografías de los daños que provoca el avance de las tropas rusas, luego de que Vladimir Putin anunciara el inicio de una operación militar en Ucrania.

Rusia captura la segunda ciudad más importante de Ucrania

En medio de anuncio sobre el saldo de civiles muertos y la destrucción de infraestructura, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que tomó el control de Jersón, la mayor ciudad de la que logra apoderarse hasta el momento.

“Las Fuerzas Armadas rusas tomaron el centro regional de Jersón bajo control total. La infraestructura civil, las instalaciones de soporte vital para la población y el transporte urbano funcionan diariamente”, señaló el Ministerio en su cuenta de Facebook.

Jersón sería la mayor ciudad en caer desde que comenzó la invasión, tiene una posición estratégica a orillas del río Dniéper, que divide a Ucrania por la mitad, según Reuters.

Las ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkov, mantienen una resistencia frente a los bombardeos de las tropas rusas; en la segunda se reportan daños por los misiles que dañaron edificios, donde el DSNS rescató a 10 personas y reportó cuatro civiles muertos.

Desde el inicio de la operación militar, el pasado 24 de febrero, Rusia “ha golpeado mil 502 objetos de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellos, 51 puestos de mando, 38 sistemas de misiles antiaéreos, 51 estaciones de radar, 472 tanques, 62 sistemas de lanzamiento de cohetes y 206 piezas de artillería”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

