Misil de Rusia impacta en Ucrania y genera bola de fuego: VIDEO

Los ataques de Rusia golpearon la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y la ciudad de Dnipró, en el centro y a orillas del río Dniéper, por primera vez en semanas la mañana de este jueves, mientras las sirenas antiaéreas sonaron en varias ciudades del país por el temor de que Moscú ejecute otro ataque con misiles a gran escala.

Por otra parte, medios ucranianos informaron de explosiones en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Misil de Rusia impacta en Ucrania y genera bola de fuego.

El presidente Volodímir Zelenski ha publicado un vídeo de una explosión en la pacífica ciudad ucraniana de Dnipro, enfatizando que los terroristas rusos solo buscan traer más dolor y sufrimiento a los ucranianos.

La imagen publicada en estas imágenes muestran el momento del impacto de un misil en una zona transitada.

El conductor de este vehículo da cuenta de la explosión que en menos de un segundo generó una gran bola de fuego y humo que se propagó a grandes extensiones.

The city of Dnipro. Ukraine. Today. XXI century.

Terrorists are still not being punished.

We will carry out justice.

We will protect the international order. pic.twitter.com/mLUMtyvfWh — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 17, 2022

Ucrania dijo que fue un misil ruso que golpeó un edificio en Dnipró, las autoridades dijeron que el ataque dejó al menos 14 heridos.

Rusia calificado como estado terrorista

"Aquí tienen otra confirmación de Dnipró de cómo los terroristas quieren la paz. Una ciudad pacífica y el deseo de la gente de vivir una vida normal. Ir al trabajo, por negocios. ¡Ataque con misiles! En realizad, el Estado terrorista solo busca traer más dolor y sufrimiento a los ucranianos", señaló Zelenski.

Hoy 17 de noviembre por la mañana, los misiles rusos alcanzaron dos distritos de Dnipró. En particular, impactaron en una empresa industrial, después de lo cual estalló un fuerte incendio. Quedaron dañados los edificios residenciales situados cerca de la empresa.

Varias regiones de Ucrania impactadas por misiles

El gobernador de Odesa, Maksym Marchenko, informó que fue golpeada una infraestructura de la región y advirtió sobre la amenaza de que se produzca un "bombardeo masivo de misiles en todo el territorio de Ucrania".

También se dañaron partes de una infraestructura por múltiples explosiones en Dnipró, en el centro del país. Los sistemas de defensa aérea estaban en funcionamiento en la región de Kiev, dijo su gobernador, Oleksiy Kuleba. Y los funcionarios de las regiones de Poltava, Járkov, Jmelnitsky y Rivne instaron a los residentes a permanecer en los refugios antiaéreos.

Rusia emprendió una nueva ofensiva contra la infraestructura de Ucrania cuando apenas se ha recuperado del enorme aluvión de ataques del martes, la mayor acometida hasta la fecha contra el suministro energético del país que resultó con uno de los misiles de la defensa antiaérea ucraniana impactando en Polonia.

