Se cumplen 50 años del despegue del Apolo 17, la última misión que alunizó

Hace exactamente 50 años despegó la misión Apolo 17, el último lanzamiento del programa Apolo y también la última vez que el humano pisó la superficie de la Luna.

Pero estos no fueron los únicos hitos de esta misión, ya que el Apolo 17 fue el primer lanzamiento nocturno de un vuelo espacial humano en Estados Unidos así como el lanzamiento tripulado final de un cohete Saturno V.

Otros récords que la misión Apolo 17 batió fueron el aterrizaje más largo de la Luna, las actividades extravehiculares totales más largas (paseos por la Luna), la muestra lunar más grande y el tiempo más largo en la órbita lunar.

El despegue ocurrió desde Cabo Cañaveral, en el Centro Espacial Kennedy en Florida, a las 12:33 a.m. luego de un retraso de casi tres horas debido a una falla técnica.

Cerca de 500,000 espectadores observaron el lanzamiento, que fue visible a 800 kilómetros a la redonda.

50 years ago today, @NASA’s #Apollo17 countdown clock started in preparation for the launch of the last crewed mission to the Moon. Let’s kick off our final #Apollo50th celebration with a #TriviaTuesday poll! ⬇️ pic.twitter.com/wieCP4rjqo — NASA History Office (@NASAhistory) December 6, 2022

Última visita a la Luna

Tres días después del despuegue, aproximadamente a las 2:47 p. m. EST del 10 de diciembre, la misión Apolo 17 se incertaba en la órbita lunar por lo que la tripulación comenzó los preparativos para aterrizar en el valle de Taurus-Littrow.

La visita fue clasificada como una "misión tipo J" e incluyó tres días en la superficie de la Luna, capacidad científica ampliada y el tercer Lunar Roving Vehicle (LRV).

El lugar de aterrizaje se eligió con los objetivos principales del Apolo 17 en mente: muestrear material lunar de las tierras altas e investigar la posibilidad de actividad volcánica relativamente nueva en la misma área.

Durante tres días, dos de los tres tripulantes de la misión realizaron tres paseos lunares, tomando muestras lunares y desplegando instrumentos científicos.

Over the next 2 weeks, we'll be celebrating the 50th anniversary of #Apollo17: the last time humans set foot on the Moon. Follow along as we revisit breathtaking photos 📸, drive a lunar rover 🚗, explore Moon rocks, and more! https://t.co/oaPp3nB9Xk pic.twitter.com/WYgBNG6lrR — NASA Moon (@NASAMoon) December 6, 2022

Tripulación de la misión Apolo 17

La tripulación de la misión Apolo 17 estuvo conformada por tres astronautas: Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans y Harrison H. Schmitt. Cernan fue el comandante de este vuelo, su tercero y último fuera de la Tierra.

El módulo de comando piloto fue Evans mientras que el piloto de Módulo Lunar sería Schmitt. Evans permaneció en órbita lunar en el módulo de comando y servicio durante las camiantas sobre la Luna.

Cernan, Evans y Schmitt regresaron a la Tierra el 19 de diciembre después de una misión de 12 días.

Hoy, a 50 años de este histórico viaje, el programa Artemis busca regresar a la Luna.