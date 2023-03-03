Revelan el secreto de la bola gigante de Japón que apareció en la playa

El pasado 18 de febrero apareció en una playa de Enshuhama, al norte de Hamamatsu, una enorme esfera metálica que generó pánico en las autoridades niponas. Conocida como la bola gigante de Japón, su misteriosa aparición no se explicaba para los pobladores locales, quienes de inmediato lo asociaron con un explosivo de la Segunda Guerra Mundial.

Esto provocó que los oficiales de policía de Hamamatsu establecieran un perimetro alrededor de la playa y llamaran a un escuadrón antibombas, quienes tuvieron la encomienda de analizar superficialmente la pieza, y quienes en primera instancia informaron que se trataba de una pieza de metal hueco por dentro, luego de realizarle pruebas con Rayos X, por lo que se descartó el riesgo de explosión.

Más de una semana después, el jefe de la Oficina de Gestión de Costas y Ríos de la prefectura de Hamamatsu, Hiroyuki Yagi, explicó la situación y exhortó a los ciudadanos de Japón y del resto del mundo que no había razón para generar tanto caos, ya que se trataba de un residuo del mar.

【動画】海岸に謎の鉄球？



静岡県浜松市の遠州浜海岸に

直径１点５メートルほどの

金属製の球体が

打ち上げられているのが

見つかりました



警察が調べたところ

爆発の危険性はありませんが

どのような物かは詳しく

わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy — NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023

¿Qué es la bola gigante de metal que apareció en Japón?

De acuerdo con Hiroyuki Yagi, la bola gigante de Japón es simplemente una boya perdida de alguna embarcación, pues tras retirar el perímetro de las autoridades y realizar las investigaciones pertinentes, se pudo maniobrar con la pesada pieza y limpiar gran parte de su óxido, por lo que fueron más evidentes sus características de una boya cualquiera.

Del mismo modo pudo asegurar que pronto se convertirá en basura, por lo que restó importancia al tema y finalmente quedaron liquidadas las teorías de que se tratara de una bomba, una mina antigua o incluso un artefacto de espionaje, ya que su aparición coincidió con los globos chinos que sobrevolaron el espacio aéreo estadounidense.

Bola gigante de Japón: Autoridades revelan el secreto de la pieza metálica|Social Media/via REUTERS

¿Dónde apareció la bola metálica de Japón?

Esta gran esfera metálica apareció en una playa de Japón dentro de la prefectura de Shizuoka, vista por primera vez por una persona que caminaba durante las primeras horas del pasado 18 de febrero. De inmediato se puso en contacto con las autoridades y crearon un perímetro alrededor de la bola gigante.

Hasta las últimas horas y debido a su peso, la pieza fue acordonada e incluso se convirtió en un pequeño sitio turístico para algunos de los visitantes que estaban cerca de la zona, pues se trata de una imagen que le dio la vuelta al mundo.